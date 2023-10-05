Как кошкам удается мурчать? Ученые наконец-то раскрыли тайну

Довольный кот мурлычет на руках у хозяйки. Фото: istockphoto.com

Тысячелетиями кошки являются одними из главных спутников человека. Этим милейшим существам поклоняются, их обожают, ими любуются. Однако нам до сих пор очень мало известно о биологии этих животных, их поведении и особенностях. К примеру, только сейчас ученым удалось разгадать тайну, как кошки издают свое характерное низкое мурчание.

О новом исследовании международной группы ученых из Австрии, Швейцарии и Чехии под руководством ученого Кристиана Гербста из Венского университета рассказало издание Science Alert.

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В чем секрет мурлыканья кошек

Долгое время ученые со всего мира ломали головы, как кошкам удается издавать свое характерное тихое мурлыканье, ведь низкочастотные звуки обычно издают большие животные с более длинными голосовыми связями. Гербст вместе со своей командой полагают, что нашли ответ.

Так исследователи пришли к выводу, что характерное мурлыканье кошек на самом деле настроено на автопилоте. По сути ученые бросили вызов распространенной теории, будто мурчание котиков происходит путем активного сокращения мышц.

Они уверяют, что мурлыканье может быть пассивным аэродинамическим поведением, которое продолжается автоматически после того, как мозг посылает исходный сигнал.

Кот наслаждается отдыхом на диване. Фото: google.com

Откуда звук? Углубляемся в биологию

Кошачьи голосовые связки имеют особые "мурчащие подушечки" из соединительной ткани. Они "встроены" в голосовые складки.

Ученые предполагают, что эти подушечки увеличивают плотность голосовых складок, заставляя их вибрировать медленнее, создавая гул, который мы и называем мурлыканьем.

Когда мы разговариваем голосом, мы создаем низкий, хриплый звук, вибрируя голосовыми связями на очень низкой частоте, иногда описываемой как "гудение" или "грудиной" голос. Толщина отверстия и уровень напряжения голосовых связок, а также воздушный поток через них влияют на это.

Подушечки для мурчания работают подобным образом, позволяя маленьким котам мурлыкать, даже если их голосовые связи намного короче наших, используя те же механизмы, которые обычно создают высокочастотные звуки, такие как мяуканье.

Анатомия голосовой складки домашнего кота. Схема: cell.com/current-biology

Чтобы разобраться в вопросе, Гербст и его коллеги удалили гортани, в которых расположены голосовые связи, у восьми умерших домашних кошек. Затем они сжали голосовые связи и протолкнули через них теплый увлажненный воздух.

Без каких-либо сокращений мышц или нейронной информации все восемь гортаней производили звук мурлыканья благодаря самостоятельным колебаниям голосовых складок на частотах в диапазоне мурлыканья домашнего кота, между 25 и 30 Гц.

Это удивительное открытие показывает, что сокращение мышц не является необходимым для мурчания. Структуры соединительной ткани могут быть основным движителем, хотя это нужно было бы доказать, измерив процесс у живых кошек, что несколько сложнее.

"Хотя наши данные не полностью опровергают гипотезу об активном сокращении мышц для мурлыканья. Они демонстрируют, что кошачья гортань может легко производить звуки в режиме мурлыканья с основными частотами от 25 до 30 Гц без нейронной информации или мышечного сокращения", — пишут ученые в своем научном труде.

Какое значение имеет исследование для науки и как это поможет кошкам?

Данное исследование и дальнейшее изучение этого вопроса может привести ученых к новым представлениям о роли мурлыканья в здоровье и самочувствии кошек.

Помимо того, это может помочь исследователям разработать новые технологии, имитирующие звуки мурчания, например, успокаивающие устройства для кошек или новые методы лечения боли и тревоги у наших пушистых друзей.

Кот наслаждается вниманием своей хозяйки. Фото: google.com

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