Китайская компания презентовала в РФ дроны, мощнее "шахедов"

Иранский дрон Shahed-136. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik

Китайская компания Cobtec представила свой дрон-камикадзе Sunflower 200 на российской выставке "Армия-2023". Этот беспилотник лучше иранского дрона Shahed-136 по ряду характеристик.

Об этом пишет Милитарный.

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Что известно о китайских дронах Sunflower 200

Как известно, китайская компания Cobtec, основанная в 2004 году, специализируется на исследованиях и производстве оптического оборудования. Однако уже в мае этого года на выставке в Минске китайцы представили свой дрон-камикадзе.

Плакат с выставки в Минске

"Согласно информации на стенде, китайский дрон по своей аэродинамической конфигурации схемы с треугольным крылом является копией иранского Shahed-136", — пишет СМИ.

Тогда взлетная масса БпЛА составляла 180 кг, дальность полета — 1500 км, а максимальная скорость полета достигала 180 км/ч.

Однако во вторник, 15 августа, на российской выставке команда Cobtec представила беспилотник Sunflower 200 уже с новыми, улучшенными характеристиками.

Характеристики Sunflower 200

В настоящее время стартовая масса Sunflower 200 составляет всего 175 кг против известных 240 кг Shahed-136.

"Это отличие позволяет китайскому беспилотнику взлетать вертикально, скорее всего без использования твердотопливного ускорителя, необходимого для оригинального Shahed", — пишут СМИ.

К тому же Sunflower-200 имеет дальность полета 2000 километров и разгоняется до 220 км/ч.

На выставке китайцы также представили модель пусковой установки в виде небольшого прицепа. В нем может вместиться до 8 дронов.

Пусковая установка для дронов

Пока неизвестно, какими будут темпы производства новых китайский дронов, а главное, сколько их будет предложено России на этом военно-техническом мероприятии.

Напомним, Китайские ученые заявили о прорыве в разработке лазерного оружия.

Также недавно российские бомбардировщики заметили у Шотландии.