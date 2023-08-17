Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Китайская компания презентовала в РФ дроны, мощнее "шахедов" arrow

Китайская компания презентовала в РФ дроны, мощнее "шахедов"

17 августа 2023 12:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Китайская компания презентовала в РФ дроны, мощнее "шахедов"
Иранский дрон Shahed-136. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Китайская компания Cobtec представила свой дрон-камикадзе Sunflower 200 на российской выставке "Армия-2023". Этот беспилотник лучше иранского дрона Shahed-136 по ряду характеристик.

Об этом пишет Милитарный.

Читайте также:

Что известно о китайских дронах Sunflower 200

Как известно, китайская компания Cobtec, основанная в 2004 году, специализируется на исследованиях и производстве оптического оборудования. Однако уже в мае этого года на выставке в Минске китайцы представили свой дрон-камикадзе.

null
Плакат с выставки в Минске

"Согласно информации на стенде, китайский дрон по своей аэродинамической конфигурации схемы с треугольным крылом является копией иранского Shahed-136", — пишет СМИ.

Тогда взлетная масса БпЛА составляла 180 кг, дальность полета — 1500 км, а максимальная скорость полета достигала 180 км/ч.

Однако во вторник, 15 августа, на российской выставке команда Cobtec представила беспилотник Sunflower 200 уже с новыми, улучшенными характеристиками.

null
Характеристики Sunflower 200

В настоящее время стартовая масса Sunflower 200 составляет всего 175 кг против известных 240 кг Shahed-136.

"Это отличие позволяет китайскому беспилотнику взлетать вертикально, скорее всего без использования твердотопливного ускорителя, необходимого для оригинального Shahed", — пишут СМИ.

К тому же Sunflower-200 имеет дальность полета 2000 километров и разгоняется до 220 км/ч.

На выставке китайцы также представили модель пусковой установки в виде небольшого прицепа. В нем может вместиться до 8 дронов.

null
Пусковая установка для дронов

Пока неизвестно, какими будут темпы производства новых китайский дронов, а главное, сколько их будет предложено России на этом военно-техническом мероприятии.

Напомним, Китайские ученые заявили о прорыве в разработке лазерного оружия.

Также недавно российские бомбардировщики заметили у Шотландии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз