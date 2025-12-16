Відстрочка через проблеми з колінами - деталі

Військовозобов’язаний на ВЛК. Фото: АО "Актум"

Якщо у військовозобов’язаного громадянина діагностовано проблеми із колінами, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але рішення територіального центру комплектування залежатиме від того, чи потребує громадянин лікування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Рішення — за ВЛК

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаного населення.

Частина із цих громадян мають право на відстрочку, зокрема, через стан здоров’я.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування надати йому відстрочку, зважаючи на проблеми з колінами (розриви менісків обох колін).

"Питання щодо надання Вам тимчасової непридатності належить виключно до компетенції ВЛК й залежить від тяжкості травми та терміну необхідного реабілітаційного періоду", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи надасть ТЦК відстрочку через проблеми з колінами

Інший юрист, Владислав Дерій, коментуючи ситуацію громадянина, пояснив, що відстрочка від мобілізації з таким захворюванням є можливою.

Втім, остаточне рішення, пояснив юрист, територіальний центр комплектування ухвалюватиме все одно на підставі висновку військово-лікарської комісії.

"Вас можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби, якщо згідно із медичними документами Ви потребуєте лікування або реабілітації", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими хворобами очей мобілізація неможлива.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими хворобами нервової системи не мобілізують.