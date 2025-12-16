Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Проблеми з колінами — чи надасть ТЦК відстрочку

Проблеми з колінами — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 00:30
Відстрочка через проблеми з колінами - деталі
Військовозобов’язаний на ВЛК. Фото: АО "Актум"

Якщо у військовозобов’язаного громадянина діагностовано проблеми із колінами, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але рішення територіального центру комплектування залежатиме від того, чи потребує громадянин лікування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Рішення — за ВЛК

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаного населення.

Частина із цих громадян мають право на відстрочку, зокрема, через стан здоров’я.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування надати йому відстрочку, зважаючи на проблеми з колінами (розриви менісків обох колін).

"Питання щодо надання Вам тимчасової непридатності належить виключно до компетенції ВЛК й залежить від тяжкості травми та терміну необхідного реабілітаційного періоду", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи надасть ТЦК відстрочку через проблеми з колінами

Інший юрист, Владислав Дерій, коментуючи ситуацію громадянина, пояснив, що відстрочка від мобілізації з таким захворюванням є можливою.

Втім, остаточне рішення, пояснив юрист, територіальний центр комплектування ухвалюватиме все одно на підставі висновку військово-лікарської комісії.

"Вас можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби, якщо згідно із медичними документами Ви потребуєте лікування або реабілітації", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими хворобами очей мобілізація неможлива.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими хворобами нервової системи не мобілізують.

хвороба відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації