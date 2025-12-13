Мобілізація виключеного з обліку чоловіка на Прикарпатті — рішення суду

Чоловік та співробітник ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК

Працівники територіального центру комплектування в Івано-Франківській області мобілізували та відправили до військової частини чоловіка, який виключений з військового обліку. Суд скасував це рішення.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що мобілізували чоловіка, який не мав статусу військовозобов'язаного, оскільки у 1999 році його виключили з військового обліку через засудження до 14 років позбавлення волі за особливо тяжкі злочини. За словами чоловіка, працівники ТЦК не мали права зараховувати його на облік.

Водночас у ТЦК та військовій частині пояснили, що у липні 2024 року чоловіка затримали на кордоні, коли він поза пунктом пропуску намагався втекти з України. Після цього його доставили до ТЦК, де встановили, що чинного виключення з військового обліку в документах немає, а судимість уже погашена.

Рішення суду

Івано-Франківській окружний адміністравний суд встановив, що під час призову були порушення, зокрема, в оформленні документів та в порядку ухвалення рішення та дотримання процедур, визначених законодавством про військовий обов'язок і мобілізацію. В результаті суд вирішив, що позов є обґрунтованим та ухвалив визнати протиправними дії ТЦК щодо призову чоловіка під час мобілізації та скасувати наказ у військовій частині, що стосується призову та відправлення позивача до військової частини.

Крім того, частину зобов'язали звільнити чоловіка зі служби та виключити зі списків особового складу і всіх видів забезпечення.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка мобілізували за чужим іменем. Майора ТЦК притягнули до відповідальності.

Також ми писали, що ТЦК затримав та примусово мобілізував чоловіка. Суд задовольнив його скаргу.