На Волині майора ТЦК оштрафували за мобілізацію чоловіка під чужим ім’ям

У Волинській області майора одного з територіальних центрів комплектування притягнули до відповідальності за службову недбалість. Зокрема, через його дії мобілізували чоловіка під чужим ім’ям.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Працівник ТЦК мобілізував чоловіка під чужим ім'ям

У матеріалах судової справи зазначається, що військовозобов’язаного фактично відправили до війська за документами іншої особи, хоча він сам перебував у статусі військовослужбовця, який у серпні 2024 року самовільно залишив частину.

Суд не конкретизує обставини, однак стало зрозуміло, що саме це стало причиною помилки під час оформлення. Відомо також, що раніше подібна ситуація траплялася й в Івано-Франківській області.

За матеріалами постанови, оприлюдненої наприкінці листопада 2025 року, майор ТЦК відповідав за контроль оформлення документів для призову, однак не перевірив належним чином інформацію про особу, якій 8 жовтня видали військовий квиток з чужими ім’ям і прізвищем. Після отримання цього документа чоловіка відправили на службу, що й стало підставою для висновку про безпідставну мобілізацію.

На майора склали адмінпротокол за недбале ставлення до військової служби. До суду він не з’явився, але письмово визнав свою провину. Суддя дійшла висновку, що службовець допустив порушення, і наклала на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно відбулося судове засідання щодо примусового доставлення чоловіка до ТЦК, яке суддя визнав незаконним та протиправним.

Також у Вінницькій області чоловік судився із ТЦК через штраф, бо, за його словами, він не отримував повістку.