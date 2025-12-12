Видео
Главная ТЦК Мужчину мобилизовали под чужим именем — суд наказал майора ТЦК

Мужчину мобилизовали под чужим именем — суд наказал майора ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:02
На Волыни майора ТЦК оштрафовали за мобилизацию мужчины под чужим именем
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Волынской области майора одного из территориальных центров комплектования привлекли к ответственности за служебную халатность. В частности, из-за его действий мобилизовали мужчину под чужим именем.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Работник ТЦК мобилизовал мужчину под чужим именем

В материалах судебного дела отмечается, что военнообязанного фактически отправили в армию по документам другого лица, хотя он сам находился в статусе военнослужащего, который в августе 2024 года самовольно оставил часть.

Суд не конкретизирует обстоятельства, однако стало понятно, что именно это стало причиной ошибки при оформлении. Известно также, что ранее подобная ситуация случалась и в Ивано-Франковской области.

По материалам постановления, обнародованного в конце ноября 2025 года, майор ТЦК отвечал за контроль оформления документов для призыва, однако не проверил должным образом информацию о лице, которому 8 октября выдали военный билет с чужими именем и фамилией. После получения этого документа мужчину отправили на службу, что и стало основанием для вывода о безосновательной мобилизации.

На майора составили админпротокол за халатное отношение к военной службе. В суд он не явился, но письменно признал свою вину. Судья пришла к выводу, что служащий допустил нарушение, и наложила на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно состоялось судебное заседание по принудительной доставке мужчины в ТЦК, которое судья признал незаконным и противоправным.

Также в Винницкой области мужчина судился с ТЦК из-за штрафа, потому что, по его словам, он не получал повестку.

суд мобилизация ТЦК и СП Волынь судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
