Головна ТЦК ТЦК затримав та примусово мобілізував чоловіка — що вирішив суд

ТЦК затримав та примусово мобілізував чоловіка — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:02
Суд скасував призов ТЦК — яка причина
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Третій апеляційний адмінсуд створив важливий прецедент, визнавши, що працівники ТЦК не мають права затримувати чи примусово доставляти громадян. Суд задовольнив скаргу чоловіка, якого незаконно мобілізували після примусового доставлення до військкомату.

Про це йдеться у постанові суду.

Суд скасував призов — що відомо про справу

У матеріалі справи зазначається, що військовозобов'язаного було примусово доправлено до ТЦК "невідомими особами", де він перебував декілька днів.

Після цього, без належної процедури, його направили на ВЛК, визнали придатним і призвали на службу.

Однак чоловік вирішив оскаржити ці дії, вказавши на грубе порушення процедури призову. Хоча суд першої інстанції (окружний адміністративний суд) задовольнив позов лише частково, апеляція остаточно вирішила цю справу.

Відтак, апеляційний суд задовольнив вимоги позивача в повному обсязі: 

  • Визнав протиправним і скасував наказ про призов;
  • Зобов’язав військову частину звільнити чоловіка від проходження військової служби та виключити солдата зі списків особового складу. 

Чому суд скасував призов

Основні аргументи суду, що стали основою скасування призову, стосуються перевищення повноважень працівниками ТЦК.

"Повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов`язаних, такого права не мають", — йдеться у постанові суду.

А також зазначається, що затримання осіб, як захід забезпечення провадження у справах за Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), входить до компетенції Національної поліції та інших органів, визначених у ст. 262 КУпАП. Територіальні центри комплектування не віднесені до цього переліку.

Отже, працівники ТЦК мають право лише ініціювати затримання, зокрема у випадках розшуку особи за ухилення від повісток, тоді як примусове доставлення до військкомату може здійснювати виключно поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним. Рішення суду однозначно фіксує, що примусове доставлення до ТЦК без участі поліції є істотним порушенням процедури та є підставою для скасування призову.

Нещодавно військовий пояснив, чому зараз в Україні спостерігається зниження довіри до ТЦК.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про масштаби звернень щодо жорстокого поводження ТЦК.

суд військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
