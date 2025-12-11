Суд отменил призыв ТЦК — какая причина

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Третий апелляционный админсуд создал важный прецедент, признав, что работники ТЦК не имеют права задерживать или принудительно доставлять граждан. Суд удовлетворил жалобу мужчины, которого незаконно мобилизовали после принудительной доставки в военкомат.

Об этом говорится в постановлении суда.

Реклама

Читайте также:

Суд отменил призыв — что известно о деле

В материале дела отмечается, что военнообязанный был принудительно доставлен в ТЦК "неизвестными лицами", где он находился несколько дней.

После этого, без надлежащей процедуры, его направили на ВВК, признали годным и призвали на службу.

Однако мужчина решил обжаловать эти действия, указав на грубое нарушение процедуры призыва. Хотя суд первой инстанции (окружной административный суд) удовлетворил иск лишь частично, апелляция окончательно решила это дело.

Следовательно, апелляционный суд удовлетворил требования истца в полном объеме:

Признал противоправным и отменил приказ о призыве;

Обязал воинскую часть освободить мужчину от прохождения военной службы и исключить солдата из списков личного состава.

Почему суд отменил призыв

Основные аргументы суда, ставшие основой отмены призыва, касаются превышения полномочий работниками ТЦК.

"Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только работники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют", — говорится в постановлении суда.

А также отмечается, что задержание лиц, как мера обеспечения производства по делам по Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), входит в компетенцию Национальной полиции и других органов, определенных в ст. 262 КУоАП. Территориальные центры комплектования не отнесены к этому перечню.

Следовательно, работники ТЦК имеют право только инициировать задержание, в частности в случаях розыска лица за уклонение от повесток, тогда как принудительную доставку в военкомат может осуществлять исключительно полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным. Решение суда однозначно фиксирует, что принудительная доставка в ТЦК без участия полиции является существенным нарушением процедуры и является основанием для отмены призыва.

Недавно военный объяснил, почему сейчас в Украине наблюдается снижение доверия к ТЦК.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о масштабах обращений относительно жестокого обращения в ТЦК.