Главная ТЦК Лубинец назвал масштабы обращений о жестоком обращении ТЦК

Лубинец назвал масштабы обращений о жестоком обращении ТЦК

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:17
Нарушения в ТЦК - Лубинец раскрыл масштабы
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о новых подтвержденных фактах коррупции и жестокого обращения в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По его словам, количество обращений граждан о деятельности ТЦК существенно возросло: в 2025 году поступило около 5 тысяч жалоб, тогда как в прошлом году — 3 300.

Об этом он заявил во время брифинга в среду, 10 декабря.

Нарушения в ТЦК

Одним из самых резонансных случаев стали события на Ивано-Франковщине. В течение длительного времени туда поступали многочисленные жалобы, и во время мониторингового визита регионального представительства омбудсмена, который совпал с оперативными мероприятиями Государственного бюро расследований, был выявлен ряд грубых нарушений.

Правоохранители нашли помещения, где незаконно удерживали граждан, а также паспорта людей, которые фактически не находились в ТЦК. Кроме того, при осмотре изъяли значительную сумму наличных денег в иностранной валюте. По этим фактам открыты уголовные производства, есть задержанные.

Отдельное беспокойство вызывают случаи смертей граждан в помещениях ТЦК. Один из таких инцидентов находится на личном контроле омбудсмена. Речь идет о молодом человеке, который накануне сам изъявил готовность приступить к службе, однако уже на следующий день был госпитализирован с двумя гематомами на голове и вскоре умер.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
