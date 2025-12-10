Почему падает доверие к ТЦК — в ОК Запад назвали причину

Военный озвучил причины падения доверия к ТЦК
Сейчас в Украине отслеживается значительное снижение доверия части граждан к территориальным центрам комплектования. Оно связано с влиянием российской дезинформации и потерей моральных ориентиров в обществе.
Об этом заявил представитель Оперативного командования "Запад" Олег Домбровский в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки.
Почему у украинцев падает доверие к ТЦК
Домбровский отметил, что доверие общества к Вооруженным силам получили сами военные. Это произошло благодаря их стойкости на фронте и успешному сдерживанию российской агрессии.
"Пусть посмотрят на себя, где они сейчас находятся. Война — это потери. И человеческий ресурс нужно пополнять", — сказал военный.
В то же время представитель ОК "Запад" считает, что часть общества "забыла границы нормальности", поскольку подвергается воздействию российских информационных операций. Именно это и приводит к "позорным случаям", которые возникают в общественном взаимодействии с ТЦК.
Напомним, ранее Дмитрий Лубинец заявил, что военные жалуются на нарушение прав. В то же время в украинской армии растет количество случаев СОЧ.
Также омбудсмен прокомментировал увеличение нападений на работников ТЦК. Он назвал это "совершением уголовного преступления", которое нельзя терпеть.
