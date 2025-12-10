Нападения на ТЦК - Лубинец об увеличении случаев

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте количества физических нападений на работников ТЦК и СП. Он назвал это "совершением уголовного преступления", которое нельзя терпеть.

Об этом Лубинец заявил во время брифинга в среду, 10 декабря.

Нападения на ТЦК

По словам Лубинца, украинское общество не должно воспринимать сотрудников центров комплектования как врагов, ведь "враг один — Российская Федерация". В то же время он признал наличие системных провалов в государственной политике, которые привели к нынешним негативным явлениям.

Лубинец призвал граждан успокоиться и действовать исключительно в рамках закона. Он подчеркнул, что ответственность за нарушения должны нести все — "и граждане Украины, и работники ТЦК и СП".

По его словам, офис омбудсмена фиксирует и отслеживает все случаи нападений и реагирует на них. Он привел пример инцидента во Львовской области, когда во время комендантского часа молодые люди напали на артистов, возвращавшихся из заграничной командировки. Лубинец рассказал, что после просмотра видео сразу дал поручение обратиться в Нацполицию для установления всех лиц, причастных к нападению.

Напомним, Лубинец заявил, что работники ТЦК не имеют права проверять документы и физически задерживать людей.

Ранее командующий Штурмовых войск Валентин Манько заявил, что значительное количество военных осуществляют СОЧ.