Чому падає довіра до ТЦК — в ОК Захід назвали причину

Зараз в Україні відстежується значне зниження довіри частини громадян до територіальних центрів комплектування. Воно пов'язане з впливом російської дезінформації та втратою моральних орієнтирів у суспільстві.

Про це заявив представник Оперативного командування "Захід" Олег Домбровський у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки.

Чому в українців падає довіра до ТЦК

Домбровський наголосив, що довіру суспільства до Збройних сил здобули самі військові. Це сталося завдяки їхній стійкості на фронті та успішному стримуванню російської агресії.

"Нехай подивляться на себе, де вони зараз перебувають. Війна — це втрати. І людський ресурс потрібно поповнювати", — сказав військовий.

Водночас представник ОК "Захід" вважає, що частина суспільства "забула межі нормальності", оскільки піддається впливу російських інформаційних операцій. Саме це і призводить до "ганебних випадків", які виникають у суспільній взаємодії з ТЦК.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець заявив, що військові скаржаться на порушення прав. Водночас в українській армії зростає кількість випадків СЗЧ.

Також омбудсмен прокоментував збільшення нападів на працівників ТЦК. Він назвав це "скоєнням кримінального злочину", який не можна толерувати.