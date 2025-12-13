Видео
Україна
Главная ТЦК ТЦК мобилизовал исключенного из учета мужчину — решение суда

ТЦК мобилизовал исключенного из учета мужчину — решение суда

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:02
Мобилизация исключенного из учета мужчины на Прикарпатье — решение суда
Мужчина и сотрудник ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК

Работники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области мобилизовали и отправили в воинскую часть мужчину, который исключен из воинского учета. Суд отменил это решение.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского окружного административного суда.

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела говорится, что мобилизовали мужчину, который не имел статуса военнообязанного, поскольку в 1999 году его исключили с воинского учета из-за осуждения к 14 годам лишения свободы за особо тяжкие преступления. По словам мужчины, работники ТЦК не имели права зачислять его на учет.

В то же время в ТЦК и воинской части объяснили, что в июле 2024 года мужчину задержали на границе, когда он вне пункта пропуска пытался бежать из Украины. После этого его доставили в ТЦК, где установили, что действующего исключения с воинского учета в документах нет, а судимость уже погашена.

Решение суда

Ивано-Франковской окружной администравный суд установил, что во время призыва были нарушения, в частности, в оформлении документов и в порядке принятия решения и соблюдения процедур, определенных законодательством о воинской обязанности и мобилизации. В результате суд решил, что иск является обоснованным и постановил признать противоправными действия ТЦК по призыву мужчины по мобилизации и отменить приказ в воинской части, касающийся призыва и отправки истца в воинскую часть.

Кроме того, часть обязали уволить мужчину со службы и исключить из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Напомним, ранее на Волыни мужчину мобилизовали по чужому имени. Майора ТЦК привлекли к ответственности.

Также мы писали, что ТЦК задержал и принудительно мобилизовал мужчину. Суд удовлетворил его жалобу.

суд Ивано-Франковская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
