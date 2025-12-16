Отсрочка из-за проблем с коленями - детали

Проблемы с коленями — предоставит ли ТЦК отсрочку
Если у военнообязанного гражданина диагностированы проблемы с коленями, он может получить отсрочку от мобилизации. Но решение территориального центра комплектования будет зависеть от того, нуждается ли гражданин в лечении.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Решение — за ВВК
В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения.
Часть из этих граждан имеют право на отсрочку, в частности, по состоянию здоровья.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования предоставить ему отсрочку, учитывая проблемы с коленями (разрывы менисков обоих коленей).
"Вопрос о предоставлении Вам временной непригодности относится исключительно к компетенции ВВК и зависит от тяжести травмы и срока необходимого реабилитационного периода", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Предоставит ли ТЦК отсрочку из-за проблем с коленями
Другой юрист, Владислав Дерий, комментируя ситуацию гражданина, пояснил, что отсрочка от мобилизации с таким заболеванием возможна.
Впрочем, окончательное решение, пояснил юрист, территориальный центр комплектования будет принимать все равно на основании заключения военно-врачебной комиссии.
"Вас могут признать временно непригодным к военной службе, если согласно медицинским документам Вы нуждаетесь в лечении или реабилитации", — подчеркнул Дерий.
