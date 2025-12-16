Видео
Мобилизация

Проблемы с коленями — предоставит ли ТЦК отсрочку

Дата публикации 16 декабря 2025 00:30
Отсрочка из-за проблем с коленями - детали
Военнообязанный на ВВК. Фото: АО "Актум"

Если у военнообязанного гражданина диагностированы проблемы с коленями, он может получить отсрочку от мобилизации. Но решение территориального центра комплектования будет зависеть от того, нуждается ли гражданин в лечении.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Решение — за ВВК

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения.

Часть из этих граждан имеют право на отсрочку, в частности, по состоянию здоровья.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования предоставить ему отсрочку, учитывая проблемы с коленями (разрывы менисков обоих коленей).

"Вопрос о предоставлении Вам временной непригодности относится исключительно к компетенции ВВК и зависит от тяжести травмы и срока необходимого реабилитационного периода", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Предоставит ли ТЦК отсрочку из-за проблем с коленями

Другой юрист, Владислав Дерий, комментируя ситуацию гражданина, пояснил, что отсрочка от мобилизации с таким заболеванием возможна.

Впрочем, окончательное решение, пояснил юрист, территориальный центр комплектования будет принимать все равно на основании заключения военно-врачебной комиссии.

"Вас могут признать временно непригодным к военной службе, если согласно медицинским документам Вы нуждаетесь в лечении или реабилитации", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими болезнями глаз мобилизация невозможна.

Добавим, мы сообщали о том, с какими болезнями нервной системы не мобилизуют.

болезнь отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
