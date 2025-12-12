Гороскоп на 12 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 12 декабря, карты Таро предупреждают знаки Зодиака о ряде событий, которые могут резко изменить настроение и планы. Одни получат поддержку Вселенной в важных начинаниях, другие — столкнутся с решениями, которые давно откладывали.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 12 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете быть слишком эмоциональными и импульсивными, что помешает трезво оценивать события. Избегайте поспешных решений, чтобы избежать путаницы и споров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Карта дня советует вам признать свою ошибку, чтобы восстановить гармонию в отношениях. 12 декабря — удачный день для честного разговора и снятия напряжения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Пятница принесет маленькую победу, которую стоит отпраздновать хотя бы мысленно. "Четверка Жезлов" указывает: вы движетесь в правильном направлении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Сегодня возможны сомнения и недостаток ясности в волнующей ситуации. Карта дня советует вам не спешить с решениями — информации пока недостаточно.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

В эту пятницу вы можете быть слишком эмоциональными. А еще вам будет казаться будто нужно контролировать все вокруг. Карты советуют отпустить ситуацию — это облегчит день.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы увидите, что именно мешает двигаться вперед в отношениях или работе. Пятница станет моментом честности с собой и первым шагом к изменениям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Карта дня указывает на выход из тупика — решение наконец-то назреет. Сегодня сделайте шаг в сторону практичности, даже если результат пока неясен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Справедливость" (перевернутая)

Пятница может показать несправедливость или перекос в важных процессах. Не игнорируйте это — правда сегодня на вашей стороне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Таро предупреждают: 12 декабря финансовые вопросы выглядят хуже, чем есть на самом деле. Попросите совета или помощи — это внесет ясность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы начнете видеть светлые стороны ситуации, которая казалась безвыходной. Карта дня отмечает, что именно этот день подарит спокойствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

12 декабря будет способствовать планированию и росту. Карты Таро советуют определить следующий шаг и не бояться масштабных целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня осторожность — ключ к успеху. Избегайте поспешных выводов и проверяйте детали, особенно в финансах.

