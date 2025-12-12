Гороскоп на 12 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака
Сегодня, 12 декабря, карты Таро предупреждают знаки Зодиака о ряде событий, которые могут резко изменить настроение и планы. Одни получат поддержку Вселенной в важных начинаниях, другие — столкнутся с решениями, которые давно откладывали.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 12 декабря 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)
Сегодня вы можете быть слишком эмоциональными и импульсивными, что помешает трезво оценивать события. Избегайте поспешных решений, чтобы избежать путаницы и споров.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)
Карта дня советует вам признать свою ошибку, чтобы восстановить гармонию в отношениях. 12 декабря — удачный день для честного разговора и снятия напряжения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Пятница принесет маленькую победу, которую стоит отпраздновать хотя бы мысленно. "Четверка Жезлов" указывает: вы движетесь в правильном направлении.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Суд" (перевернутая)
Сегодня возможны сомнения и недостаток ясности в волнующей ситуации. Карта дня советует вам не спешить с решениями — информации пока недостаточно.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)
В эту пятницу вы можете быть слишком эмоциональными. А еще вам будет казаться будто нужно контролировать все вокруг. Карты советуют отпустить ситуацию — это облегчит день.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)
Сегодня вы увидите, что именно мешает двигаться вперед в отношениях или работе. Пятница станет моментом честности с собой и первым шагом к изменениям.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)
Карта дня указывает на выход из тупика — решение наконец-то назреет. Сегодня сделайте шаг в сторону практичности, даже если результат пока неясен.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Справедливость" (перевернутая)
Пятница может показать несправедливость или перекос в важных процессах. Не игнорируйте это — правда сегодня на вашей стороне.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)
Таро предупреждают: 12 декабря финансовые вопросы выглядят хуже, чем есть на самом деле. Попросите совета или помощи — это внесет ясность.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)
Сегодня вы начнете видеть светлые стороны ситуации, которая казалась безвыходной. Карта дня отмечает, что именно этот день подарит спокойствие.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
12 декабря будет способствовать планированию и росту. Карты Таро советуют определить следующий шаг и не бояться масштабных целей.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)
Сегодня осторожность — ключ к успеху. Избегайте поспешных выводов и проверяйте детали, особенно в финансах.
Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро
Кто из знаков Зодиака встретит в декабре судьбоносные события.
Кому удастся кардинально изменить жизнь до конца 2025 года.
Каким знакам Зодиака 2026 год принесет безумную любовь.
Каким знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.
Каким знакам Зодиака 2026 год принесет финансовый успех.
Читайте Новини.LIVE!