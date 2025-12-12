Видео
Главная Праздники Гороскоп на 12 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Дата публикации 12 декабря 2025 07:01
Гороскоп на 12 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 12 декабря, карты Таро предупреждают знаки Зодиака о ряде событий, которые могут резко изменить настроение и планы. Одни получат поддержку Вселенной в важных начинаниях, другие — столкнутся с решениями, которые давно откладывали.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 12 декабря 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете быть слишком эмоциональными и импульсивными, что помешает трезво оценивать события. Избегайте поспешных решений, чтобы избежать путаницы и споров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Карта дня советует вам признать свою ошибку, чтобы восстановить гармонию в отношениях. 12 декабря — удачный день для честного разговора и снятия напряжения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Пятница принесет маленькую победу, которую стоит отпраздновать хотя бы мысленно. "Четверка Жезлов" указывает: вы движетесь в правильном направлении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Сегодня возможны сомнения и недостаток ясности в волнующей ситуации. Карта дня советует вам не спешить с решениями — информации пока недостаточно.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

В эту пятницу вы можете быть слишком эмоциональными. А еще вам будет казаться будто нужно контролировать все вокруг. Карты советуют отпустить ситуацию — это облегчит день.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы увидите, что именно мешает двигаться вперед в отношениях или работе. Пятница станет моментом честности с собой и первым шагом к изменениям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Карта дня указывает на выход из тупика — решение наконец-то назреет. Сегодня сделайте шаг в сторону практичности, даже если результат пока неясен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Справедливость" (перевернутая)

Пятница может показать несправедливость или перекос в важных процессах. Не игнорируйте это — правда сегодня на вашей стороне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Таро предупреждают: 12 декабря финансовые вопросы выглядят хуже, чем есть на самом деле. Попросите совета или помощи — это внесет ясность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы начнете видеть светлые стороны ситуации, которая казалась безвыходной. Карта дня отмечает, что именно этот день подарит спокойствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

12 декабря будет способствовать планированию и росту. Карты Таро советуют определить следующий шаг и не бояться масштабных целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня осторожность — ключ к успеху. Избегайте поспешных выводов и проверяйте детали, особенно в финансах.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака встретит в декабре судьбоносные события.

Кому удастся кардинально изменить жизнь до конца 2025 года.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет безумную любовь.

Каким знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет финансовый успех.

