Гороскоп на 12 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро.

Сьогодні, 12 грудня, карти Таро попереджають знаки Зодіаку про низку подій, які можуть різко змінити настрій та плани. Одні отримають підтримку Всесвіту у важливих починаннях, інші — зіткнуться з рішеннями, які давно відкладали.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 12 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете бути надто емоційними та імпульсивними, що завадить тверезо оцінювати події. Уникайте поспішних рішень, щоб уникнути плутанини та суперечок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Карта дня радить вам визнати свою помилку, щоб відновити гармонію у стосунках. 12 грудня — вдалий день для чесної розмови та зняття напруги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

П'ятниця принесе маленьку перемогу, яку варто відсвяткувати хоча б подумки. "Четвірка Жезлів" вказує: ви рухаєтеся в правильному напрямку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Сьогодні можливі сумніви та нестача ясності у ситуації, що хвилює. Карта дня радить вам не поспішати з рішеннями — інформації поки недостатньо.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

У цю п'ятницю ви можете бути надто емоційними. А ще вам здаватиметься ніби потрібно контролювати все довкола. Карти радять відпустити ситуацію — це полегшить день.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви побачите, що саме заважає рухатися вперед у стосунках або роботі. П'ятниця стане моментом чесності з собою та першим кроком до змін.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Карта дня вказує на вихід із глухого кута — рішення нарешті назріє. Сьогодні зробіть крок у бік практичності, навіть якщо результат поки неясний.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Справедливість" (перевернута)

П'ятниця може показати несправедливість або перекіс у важливих процесах. Не ігноруйте це — правда сьогодні на вашому боці.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Таро попереджають: 12 грудня фінансові питання виглядають гірше, ніж є насправді. Попросіть поради або допомоги — це внесе ясність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви почнете бачити світлі сторони ситуації, яка здавалася безвихідною. Карта дня наголошує, що саме цей день подарує спокій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

12 грудня сприятиме плануванню та зростанню. Карти Таро радять визначити наступний крок і не боятися масштабних цілей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні обережність — ключ до успіху. Уникайте поспішних висновків і перевіряйте деталі, особливо у фінансах.

