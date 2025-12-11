Гороскоп на 11 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 11 декабря, карты Таро предвещают одним знакам Зодиака риск недоразумений и неправильных решений, тогда как другие наконец увидят, куда ведет их сила и опыт.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 11 декабря 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Ваша суперсила сегодня — сдержанность в высказываниях. Перед тем как что-то говорить, подумайте — это убережет от конфликта, который может возникнуть внезапно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Этот четверг может показать слабое место в отношениях или партнерстве. Но не спешите с выводами — вам нужно время, чтобы понять свои истинные желания.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня открывается простор для творчества и решений, которые дадут плоды в будущем. Карта дня отмечает: не подстраивайтесь под чужие ожидания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Эмоции 11 декабря могут подталкивать к резким словам, поэтому сдерживайте импульсивность. Открытость — это плюс, но только тогда, когда она идет вместе с самоконтролем.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы освобождаетесь от внутреннего ограничения, которое мешало двигаться вперед. Позвольте себе увидеть очевидное — решение уже рядом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

В делах, которые необходимо выполнять коллективно, возможны задержки и недоразумения. Карта дня советует пересмотреть роли и договоренности — это поможет быстрее найти рабочий формат.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Сегодня придется столкнуться с проблемой, которую больше нельзя откладывать. Решительность поможет вам избежать больших потрясений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Карта дня предупреждает: есть риск неправильной трактовки чужих слов. Спрашивайте прямо и проверяйте факты — это сохранит нервы и время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Эмоциональная чувствительность может сбить вас с ритма. Не делайте выводов на основе настроения — посмотрите на ситуацию трезво.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Отличный день для общения, поддержки и теплых встреч. "Тройка Кубков" советует не ждать инициативы от других — начните первыми, и разговор пойдет легко.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)

Сегодня закрывается сложный цикл, который долго истощал. Не возвращайтесь к прошлому — двигайтесь вперед.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Период восстановления завершился — пора вернуться в активный ритм. В то же время не забывайте о границах — дозируйте нагрузки, чтобы не выгорать снова.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака будет везти во всем до конца недели.

Кому декабрь сулит судьбоносные события.

Какие знаки Зодиака откроют дар предвидения в последний месяц 2025 года.

Кто кардинально изменят жизнь до конца 2025 года.

Какие знаки Зодиака обретут финансовый успех в 2026 году.