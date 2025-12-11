Гороскоп на 11 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 11 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні, 11 грудня, карти Таро віщують один знакам Зодіаку ризик непорозумінь та неправильних рішень, тоді як інші нарешті побачать, куди веде їхня сила та досвід.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 11 грудня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)
Ваша суперсила сьогодні — стриманість у висловлюваннях. Перед тим як щось казати, подумайте — це вбереже від конфлікту, який може виникнути раптово.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Закохані" (перевернута)
Цей четвер може показати слабке місце у стосунках чи партнерстві. Але не поспішайте з висновками — вам потрібен час, щоб зрозуміти свої справжні бажання.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Імператриця"
Сьогодні відкривається простір для творчості та рішень, які дадуть плоди у майбутньому. Карта дня наголошує: не підлаштовуйтесь під чужі очікування.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Лицар Мечів"
Емоції 11 грудня можуть підштовхувати до різких слів, тож стримуйте імпульсивність. Відкритість — це плюс, але лише тоді, коли вона йде разом із самоконтролем.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)
Сьогодні ви звільняєтесь від внутрішнього обмеження, яке заважало рухатись вперед. Дозвольте собі побачити очевидне — рішення вже поруч.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)
У справах, які необхідно виконувати колективно, можливі затримки та непорозуміння. Карта дня радить переглянути ролі та домовленості — це допоможе швидше знайти робочий формат.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Вежа" (перевернута)
Сьогодні доведеться зіткнутися з проблемою, яку більше не можна відкладати. Рішучість допоможе вам уникнути більших потрясінь.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)
Карта дня попереджає: є ризик неправильного трактування чужих слів. Питайте прямо та перевіряйте факти — це збереже нерви й час.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)
Емоційна чутливість може збити вас із ритму. Не робіть висновків на основі настрою — подивіться на ситуацію тверезо.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Чудовий день для спілкування, підтримки та теплих зустрічей. "Трійка Кубків" радить не чекати ініціативи від інших — почніть першими, і розмова піде легко.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)
Сьогодні закривається складний цикл, який довго виснажував. Не повертайтесь до минулого — рухайтесь уперед.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)
Період відновлення завершився — настав час повернутись у активний ритм. Водночас не забувайте про кордони — дозуйте навантаження, щоб не вигорати знову.
