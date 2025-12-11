Гороскоп на 11 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 11 грудня, карти Таро віщують один знакам Зодіаку ризик непорозумінь та неправильних рішень, тоді як інші нарешті побачать, куди веде їхня сила та досвід.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 11 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Ваша суперсила сьогодні — стриманість у висловлюваннях. Перед тим як щось казати, подумайте — це вбереже від конфлікту, який може виникнути раптово.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Цей четвер може показати слабке місце у стосунках чи партнерстві. Але не поспішайте з висновками — вам потрібен час, щоб зрозуміти свої справжні бажання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні відкривається простір для творчості та рішень, які дадуть плоди у майбутньому. Карта дня наголошує: не підлаштовуйтесь під чужі очікування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Емоції 11 грудня можуть підштовхувати до різких слів, тож стримуйте імпульсивність. Відкритість — це плюс, але лише тоді, коли вона йде разом із самоконтролем.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви звільняєтесь від внутрішнього обмеження, яке заважало рухатись вперед. Дозвольте собі побачити очевидне — рішення вже поруч.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

У справах, які необхідно виконувати колективно, можливі затримки та непорозуміння. Карта дня радить переглянути ролі та домовленості — це допоможе швидше знайти робочий формат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Сьогодні доведеться зіткнутися з проблемою, яку більше не можна відкладати. Рішучість допоможе вам уникнути більших потрясінь.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Карта дня попереджає: є ризик неправильного трактування чужих слів. Питайте прямо та перевіряйте факти — це збереже нерви й час.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Емоційна чутливість може збити вас із ритму. Не робіть висновків на основі настрою — подивіться на ситуацію тверезо.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Чудовий день для спілкування, підтримки та теплих зустрічей. "Трійка Кубків" радить не чекати ініціативи від інших — почніть першими, і розмова піде легко.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)

Сьогодні закривається складний цикл, який довго виснажував. Не повертайтесь до минулого — рухайтесь уперед.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Період відновлення завершився — настав час повернутись у активний ритм. Водночас не забувайте про кордони — дозуйте навантаження, щоб не вигорати знову.

