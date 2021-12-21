Горбунов показал первое фото со съемок "Голосу країни": ведущий позировал со всеми судьями

20 декабря в Киеве начались съемки 12-го сезона проекта "Голос країни", премьера которого состоится в 2022 году.

Первым кадром со съемочной площадки поделился ведущий шоу Юрий Горбунов на своей странице в Instagram.

Горбунов показал первое фото со съемок "Голосу країни"

"Мы начали съемки 12 сезона легендарного шоу! Это будет крутой сезон", - подписал телеведущий кадр.

На фотографии Горбунов позировал со своей женой Катей Осадчей, которая также является ведущей "Голосу країни", а также с судьями проекта. Как известно, в 12 сезоне членами жюри стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап. Кроме того, к ним впервые присоединилась певица Оля Полякова. По словам звезды, она десять лет ждала приглашения в проект и наконец-то дождалась.

Также в официальном Instagram проекта было опубликовано первое видео со съемок слепых прослушиваний.

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