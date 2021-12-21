Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини: до мережі потрапило відео

Володимир Остапчук, у якого непрості стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко після розлучення, показав, як проводить час з їхніми спільними дітьми. Схоже, незважаючи на конфлікт, жінка не забороняє колишньому чоловікові спілкуватися з донькою та сином.

Відповідний ролик Остапчук опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини

Так, у своїй соцмережі зірковий батько показав, як насолоджується сніговою погодою разом з донькою Емілією та сином Еваном. Судячи з відео, Остапчук з дітьми ліпили снігову бабу, а також раділи снігу.

"Коротко про справжню зиму", - підписав ролик Остапчук.

Примітно, що раніше Олена негативно була налаштована по відношенню до того, що Володимир проводить час з дітьми. Втім, з часом експодружжю все ж вдалося знайти рішення. Час від часу Остапчук ділиться зворушливими кадрами з сином і донькою у своїй соцмережі, на яких показує, як вони проводять час разом.

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Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, чому улюблена робота може перетворитися на рутину та які дії допоможуть цього уникнути.

Остапчук з дружиною Христиною "засвітилися" в компанії російського виконавця Філіпа Кіркорова. Згодом Христина прокоментувала зустріч з артистом, якому знову заборонили в'їзд до України.

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