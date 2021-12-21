Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини: до мережі потрапило відео

Володимир Остапчук, у якого непрості стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко після розлучення, показав, як проводить час з їхніми спільними дітьми. Схоже, незважаючи на конфлікт, жінка не забороняє колишньому чоловікові спілкуватися з донькою та сином.
Відповідний ролик Остапчук опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, у своїй соцмережі зірковий батько показав, як насолоджується сніговою погодою разом з донькою Емілією та сином Еваном. Судячи з відео, Остапчук з дітьми ліпили снігову бабу, а також раділи снігу.
"Коротко про справжню зиму", - підписав ролик Остапчук.
Примітно, що раніше Олена негативно була налаштована по відношенню до того, що Володимир проводить час з дітьми. Втім, з часом експодружжю все ж вдалося знайти рішення. Час від часу Остапчук ділиться зворушливими кадрами з сином і донькою у своїй соцмережі, на яких показує, як вони проводять час разом.
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