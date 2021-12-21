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Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини: до мережі потрапило відео

Шоубізнес
21 грудня 08:33
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Телеведучий показав, як проводить час з сином і донькою
Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини: до мережі потрапило відео

Володимир Остапчук, у якого непрості стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко після розлучення, показав, як проводить час з їхніми спільними дітьми. Схоже, незважаючи на конфлікт, жінка не забороняє колишньому чоловікові спілкуватися з донькою та сином.

Відповідний ролик Остапчук опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Остапчук повеселився з дітьми від ексдружини

Так, у своїй соцмережі зірковий батько показав, як насолоджується сніговою погодою разом з донькою Емілією та сином Еваном. Судячи з відео, Остапчук з дітьми ліпили снігову бабу, а також раділи снігу.

"Коротко про справжню зиму", - підписав ролик Остапчук.

Примітно, що раніше Олена негативно була налаштована по відношенню до того, що Володимир проводить час з дітьми. Втім, з часом експодружжю все ж вдалося знайти рішення. Час від часу Остапчук ділиться зворушливими кадрами з сином і донькою у своїй соцмережі, на яких показує, як вони проводять час разом.

Більше про Володимира Остапчука

  • Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, чому улюблена робота може перетворитися на рутину та які дії допоможуть цього уникнути.
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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Володимир Остапчук
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