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Девять вспышек на Солнце — ожидать ли магнитные бури сегодня

15 марта 2025 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Будут ли магнитные бури сегодня 15 марта
Головная боль у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Сильных магнитных бурь в субботу, 15 марта, не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С — они сильно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 марта

В субботу, 15 марта, Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но сильных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 15 марта

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 56.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Напомним, украинцы смогут увидеть лунное затмение. Такое астрономическое явление еще известно под названием "Кровавая Луна".

Кроме того, в ночь на 13 марта в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Вероятно, это было падение метеорита.

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