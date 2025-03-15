Чи будуть магнітні бурі сьогодні 15 березня

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Сильних магнітних бур у суботу, 15 березня, не очікується. Однак за останню добу на Сонці сталося дев’ять спалахів класу С — вони сильно не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 березня

У суботу, 15 березня, Магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, але сильних магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці стався дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 15 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5% ;

Кількість сонячних плям — 56.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, українці зможуть побачити місячне затемнення. Таке астрономічне явище ще відоме під назвою "Кривавий Місяць".

Крім того, в ніч проти 13 березня у небі над Києвом помітили яскравий спалах. Ймовірно, це було падіння метеорита.