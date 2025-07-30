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Главная arrow Рынок труда arrow Средняя зарплата во Львове — какая сумма в июле arrow

Средняя зарплата во Львове — какая сумма в июле

30 июля 2025 21:22
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Зарплаты во Львове — сколько в среднем могут зарабатывать жители в июле 2025 года
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Средняя зарплата во Львове в июле 2025 года демонстрирует тенденцию к росту. При этом экономическая активность в городе тоже набирает обороты, а львовяне получают зарплату выше среднего показателя по стране.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какая средняя зарплата во Львове в июле

Как свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua, средняя зарплата во Львове в июле — 26,5 тысячи гривен. Это в условиях полной занятости и стандартного рабочего дня. При этом выплаты могут варьироваться в зависимости от должности:

  • показатель нижней границы составляет 17 тысяч гривен;
  • а показатель верхней границы — 45 тысяч гривен.
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Как менялись зарплаты во Львове с 2024 года. Скриншот: Work.ua

Примечательно, что средняя зарплата во Львове по итогам года выросла на 22%. В то же время в целом по стране средний заработок вырос на 67%, или на 10 тысяч гривен с июля 2022 года по июль 2025 (с 15 тысяч до 25 тысяч гривен).

Сколько в среднем платят в разных сферах деятельности во Львове

Средняя зарплата является следующей:

  • Руководитель отдела продаж получает 65 тысяч гривен;
  • Водитель-международник — 62,5 тысячи гривен;
  • Риэлтор — 55 тысяч гривен;
  • Региональный менеджер — 50 тысяч гривен;
  • Прораб — 47,5 тысячи гривен;
  • Автослесарь — 40 тысяч гривен;
  • Монтажник — 40 тысяч гривен;
  • Сервисный инженер — 36 тысяч гривен;
  • Мастер по ремонту — 35 тысяч гривен;
  • Печатник — 27,5 тысячи гривен;
  • Деловод — 19 тысяч гривен.

Состоится ли индексация зарплат в Украине

Индексация зарплат работников — социальная государственная гарантия. В августе 2025 года выплаты должны осовремениться такой же уровень, как в июле — на 4,4%.

Все потому, что индекс инфляции за июнь 2025 года был на уровне в 100,8%, то есть показатель ниже порога индексации, который составляет 103%.

В Минсоце ранее рекомендовали считать нынешнюю индексацию зарплаты, если позволяет показатель, с февраля 2025 года.

Напомним, что в Украине появится новый цифровой инструмент — Дія.Картка. Известно, какие выплаты туда будут зачислять. Узнавайте также, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 сентября.

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