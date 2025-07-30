Зарплаты во Львове — сколько в среднем могут зарабатывать жители в июле 2025 года

Средняя зарплата во Львове — какая сумма в июле
Средняя зарплата во Львове в июле 2025 года демонстрирует тенденцию к росту. При этом экономическая активность в городе тоже набирает обороты, а львовяне получают зарплату выше среднего показателя по стране.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какая средняя зарплата во Львове в июле
Как свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua, средняя зарплата во Львове в июле — 26,5 тысячи гривен. Это в условиях полной занятости и стандартного рабочего дня. При этом выплаты могут варьироваться в зависимости от должности:
- показатель нижней границы составляет 17 тысяч гривен;
- а показатель верхней границы — 45 тысяч гривен.
Примечательно, что средняя зарплата во Львове по итогам года выросла на 22%. В то же время в целом по стране средний заработок вырос на 67%, или на 10 тысяч гривен с июля 2022 года по июль 2025 (с 15 тысяч до 25 тысяч гривен).
Сколько в среднем платят в разных сферах деятельности во Львове
Средняя зарплата является следующей:
- Руководитель отдела продаж получает 65 тысяч гривен;
- Водитель-международник — 62,5 тысячи гривен;
- Риэлтор — 55 тысяч гривен;
- Региональный менеджер — 50 тысяч гривен;
- Прораб — 47,5 тысячи гривен;
- Автослесарь — 40 тысяч гривен;
- Монтажник — 40 тысяч гривен;
- Сервисный инженер — 36 тысяч гривен;
- Мастер по ремонту — 35 тысяч гривен;
- Печатник — 27,5 тысячи гривен;
- Деловод — 19 тысяч гривен.
Состоится ли индексация зарплат в Украине
Индексация зарплат работников — социальная государственная гарантия. В августе 2025 года выплаты должны осовремениться такой же уровень, как в июле — на 4,4%.
Все потому, что индекс инфляции за июнь 2025 года был на уровне в 100,8%, то есть показатель ниже порога индексации, который составляет 103%.
В Минсоце ранее рекомендовали считать нынешнюю индексацию зарплаты, если позволяет показатель, с февраля 2025 года.
Напомним, что в Украине появится новый цифровой инструмент — Дія.Картка. Известно, какие выплаты туда будут зачислять. Узнавайте также, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 сентября.
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