Люди на улице немецкого города. Фото: Pexels

Наличие статуса временной защиты во многих странах Европы дает право на получение финансовой помощи. Украинцам в Германии, например, выплачивают средства в рамках программы Grundsicherung, которая в 2026 году заменила традиционную денежную поддержку Bürgergeld. Кроме того, изменились требования к беженцам — теперь необходимо активно содействовать своему трудоустройству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев могут отменить выплаты в Германии.

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Новые требования к украинцам в Германии

До введения новых правил украинцы могли получать социальную помощь на аналогичных правах с немцами, если у них были проблемы с доходами. Для этого требовался лишь вид на жительство по временной защите в соответствии с §24 AufenthG.

Но летом 2026 года гражданскую помощь заменили новой системой базовой поддержки, основанной на активном поиске работы или другой формы занятости. Главным требованием к получателям стало содействие собственному финансовому благополучию.

"Каждый, кто может работать, должен использовать свои силы в максимально разумной мере — таким образом, дабы не возникало необходимости в дальнейшей государственной поддержке. Одинокие люди могут работать полный рабочий день, если это целесообразно", — говорится на официальном портале Федерального правительства Германии.

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Кто рискует лишиться выплат

Программа Grundsicherung предусматривает не просто помощь людям с финансовыми проблемами, а стимулирование их к скорейшему трудоустройству. Если контролирующий орган выявит уклонение от обязанности посещать собеседования или постоянные отказы от предложений работодателей, то выплаты могут сократить или полностью отменить.

Проблемы ждут украинцев, которые:

не откликаются на вакансии — сумма будет сокращена на 30% в течение трех месяцев;

не ходили на встречи в Jobcenter — минус 30% суммы за второй пропуск (существует риск отмены пособия за три пропуска подряд);

систематически отклоняли предложения о работе без уважительных причин.

Также безработные получатели денежной поддержки должны соглашаться на предложения о трудоустройстве, даже если работа предполагает низкую квалификацию. Условно, бывший преподаватель в университете с многолетним профессиональным стажем может стать продавцом в магазине.

Поскольку беженцев в Германии много, а хорошей работы с достойной зарплатой не хватает на всех участников программы Grundsicherung, то перебирать вакансиями не получится. Иначе придется смириться с отказом в начислении ежемесячной финансовой помощи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может стать гражданином Германии через три года легального проживания. Упрощенная процедура предусмотрена для иностранцев, вступивших в брак с обладателем немецкого паспорта. Но придется пройти проверку на фиктивность брака.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму наличных нужно иметь при себе на границе для въезда в Германию. Иностранцам придется накопить по 45 евро на каждый день запланированного пребывания. Получается, для поездки на неделю понадобится не менее 315 евро.