Люди на вулиці німецького міста. Фото: Pexels

Наявність статусу тимчасового захисту в багатьох країнах Європи відкриває право на одержання фінансової допомоги. Українцям у Німеччині, наприклад, виплачують кошти за програмою Grundsicherung, яка у 2026 році замінила традиційну грошову підтримку Bürgergeld. Додатково змінилися вимоги до біженців — тепер потрібно активно сприяти своїй зайнятості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців можуть скасувати виплати в Німеччині.

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Нові вимоги до українців у Німеччині

До запровадження нових правил українці могли отримувати соціальну допомогу на аналогічних правах із німцями, якщо мали проблеми з доходами. Для цього був потрібен лише дозвіл на проживання за тимчасовим захистом відповідно до закону §24 AufenthG.

Але влітку 2026 року громадянську допомогу замінили новою системою базової підтримки, яка ґрунтується на активному пошуку роботи чи іншої форми зайнятості. Головною вимогою до отримувачів стало сприяння власному фінансовому благополуччю.

"Кожен, хто може працювати, повинен використовувати свої сили в максимально розумній мірі — таким чином, або не виникало потреби в подальшій державній підтримці. Самотні особи можуть працювати повний день, якщо це доцільно", — йдеться на офіційному порталі Федерального уряду Німеччини.

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Хто ризикує втратити виплати

Програма Grundsicherung передбачає не просто допомогу людям із фінансовими проблемами, а стимулювання їх до швидкого працевлаштування. Якщо контролюючий орган виявить ухилення від обов’язку ходити на співбесіди чи постійні відмови від пропозицій роботодавців, то виплати можуть урізати чи повністю скасувати.

Проблеми чекають українців, які:

не відгукуються на вакансії — суму скоротять на 30% протягом трьох місяців;

не ходили на зустрічі в Jobcenter — мінус 30% суми за другий пропуск (є ризик скасування допомоги за три пропуски поспіль);

систематично відхиляли пропозиції роботи без поважних причин.

Також безробітні отримувачі грошової підтримки повинні погоджуватися на пропозиції працевлаштування, навіть якщо робота передбачає низьку кваліфікацію. Умовно, колишній викладач в університеті з багатьма роками професійного стажу може стати продавцем у магазині.

Оскільки біженців у Німеччині багато, а хорошої роботи з достойними зарплатами на всіх учасників програми Grundsicherung не вистачає, то перебирати вакансіями не вийде. Інакше доведеться змиритися з відмовою в нарахуванні щомісячної фінансової допомоги.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може стати громадянином Німеччини через три роки легального проживання. Спрощена процедура передбачена для іноземців, які одружилися із власником німецького паспорта. Але доведеться пройти перевірку на фіктивність шлюбу.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму готівки потрібно мати на кордоні для в’їзду в Німеччину. Іноземцям доведеться накопичити по 45 євро на кожен день запланованого перебування. Виходить, для поїздки на тиждень знадобиться щонайменше 315 євро.