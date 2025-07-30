Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні введуть Дія.Картку — що зміниться в системі виплат

В Україні введуть Дія.Картку — що зміниться в системі виплат

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 16:10
Дія.Картка для державних виплат — як українці зможуть отримувати грошову допомогу
Телефон у руці. Фото: Unsplash

В Україні затвердили Дія.Картку — цифровий інструмент для нарахування фінансової допомоги від держави. Українці зможуть отримувати різні виплати на один банківський рахунок, не відкриваючи спеціальні картки.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Як працює Дія.Картка

Це віртуальний рахунок у банку, куди надходять виплати за державними програмами. Станом на липень 2025 року на Дія.Картку нараховують кошти за проєктами "єКнига" та "Ветеранський спорт". Але урядове затвердження дозволить забезпечити громадян інструментом із доступом до всіх видів допомоги.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", — зазначила Юлія Свириденко.

На рахунок можна буде отримувати:

  • виплати за програмою "єМалятко";
  • Пакунок школяра;
  • відсотки за військовими облігаціями;
  • допомогу з безробіття;
  • підтримку внутрішньо переміщених осіб;
  • пенсійне забезпечення;
  • інші види фінансової допомоги.
В Україні введуть Дія.Картку — що зміниться в системі виплат - фото 1
Дія.Картка в Приват24. Фото: скриншот

Відкриття Дія.Картки — безплатна банківська процедура. І найголовніше — операції за нею не тарифікуються. Щоб підключити конкретну виплату в ПриватБанку, наприклад, потрібно здійснити нескладний алгоритм дій. Зокрема відкрити Дія.Картку в Приват24, обрати зі списку потрібну послугу, перейти в застосунок "Дія" і подати заявку на отримання коштів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році Польща планує припинити виплати 800+ сім’ям, діти яких не ходять до місцевої школи. Плюс запровадили перевірку правомірності проживання українців у пільговому житлі та отримання соціальних виплат.

Також ми писали, що в Німеччині вимагають скасувати соціальні виплати українцям призовного віку, які не працюють. Посольство України називає такі звинувачення необґрунтованими, адже виїзд чоловіків за кордон дозволений за наявності документів.

виплати фінансова допомога гроші банківські карти фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації