Дія.Картка для державних виплат — як українці зможуть отримувати грошову допомогу

Телефон у руці. Фото: Unsplash

В Україні затвердили Дія.Картку — цифровий інструмент для нарахування фінансової допомоги від держави. Українці зможуть отримувати різні виплати на один банківський рахунок, не відкриваючи спеціальні картки.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Як працює Дія.Картка

Це віртуальний рахунок у банку, куди надходять виплати за державними програмами. Станом на липень 2025 року на Дія.Картку нараховують кошти за проєктами "єКнига" та "Ветеранський спорт". Але урядове затвердження дозволить забезпечити громадян інструментом із доступом до всіх видів допомоги.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", — зазначила Юлія Свириденко.

На рахунок можна буде отримувати:

виплати за програмою "єМалятко";

Пакунок школяра;

відсотки за військовими облігаціями;

допомогу з безробіття;

підтримку внутрішньо переміщених осіб;

пенсійне забезпечення;

інші види фінансової допомоги.

Дія.Картка в Приват24. Фото: скриншот

Відкриття Дія.Картки — безплатна банківська процедура. І найголовніше — операції за нею не тарифікуються. Щоб підключити конкретну виплату в ПриватБанку, наприклад, потрібно здійснити нескладний алгоритм дій. Зокрема відкрити Дія.Картку в Приват24, обрати зі списку потрібну послугу, перейти в застосунок "Дія" і подати заявку на отримання коштів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році Польща планує припинити виплати 800+ сім’ям, діти яких не ходять до місцевої школи. Плюс запровадили перевірку правомірності проживання українців у пільговому житлі та отримання соціальних виплат.

Також ми писали, що в Німеччині вимагають скасувати соціальні виплати українцям призовного віку, які не працюють. Посольство України називає такі звинувачення необґрунтованими, адже виїзд чоловіків за кордон дозволений за наявності документів.