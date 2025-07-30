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Главная Экономика В Украине введут Дія.Картку — что изменится в системе выплат

В Украине введут Дія.Картку — что изменится в системе выплат

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 16:10
Дія.Картка для государственных выплат — как украинцы смогут получать денежную помощь
Телефон в руке. Фото: Unsplash

В Украине утвердили Дія.Картку — цифровой инструмент для начисления финансовой помощи от государства. Украинцы смогут получать различные выплаты на один банковский счет, не открывая специальные карты.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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Как работает Дія.Картка

Это виртуальный счет в банке, куда поступают выплаты по государственным программам. По состоянию на июль 2025 года на Дія.Картку начисляют средства по проектам "єКнига" и "Ветеранский спорт". Но совсем скоро она станет инструментом с доступом ко всем видам помощи.

"Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования денег", — отметила Юлия Свириденко.

На счет можно будет получать:

  • выплаты по программе "єМалятко";
  • Пакет школьника;
  • проценты по военным облигациям;
  • пособие по безработице;
  • поддержку внутренне перемещенных лиц;
  • пенсионное обеспечение;
  • другие виды финансовой помощи.
В Украине введут Дія.Картку — что изменится в системе выплат - фото 1
Дія.Карта в Приват24. Фото: скриншот

Открытие Дія.Картки — бесплатная банковская процедура. И самое главное — операции по ней не тарифицируются. Чтобы подключить конкретную выплату в ПриватБанке, например, нужно осуществить несложный алгоритм действий. В частности открыть Дія.Картку в Приват24, выбрать из списка нужную услугу, перейти в приложение "Дія" и подать заявку на получение средств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году Польша планирует прекратить выплаты 800+ семьям, дети которых не ходят в местную школу. Плюс ввели проверку правомерности проживания украинцев в льготном жилье и получения социальных выплат.

Также мы писали, что в Германии требуют отменить социальные выплаты украинцам призывного возраста, которые не работают. Посольство Украины называет такие обвинения необоснованными, ведь выезд мужчин за границу разрешен при наличии документов.

выплаты финансовая помощь деньги банковские карты финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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