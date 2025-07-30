Дія.Картка для государственных выплат — как украинцы смогут получать денежную помощь

Телефон в руке. Фото: Unsplash

В Украине утвердили Дія.Картку — цифровой инструмент для начисления финансовой помощи от государства. Украинцы смогут получать различные выплаты на один банковский счет, не открывая специальные карты.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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Как работает Дія.Картка

Это виртуальный счет в банке, куда поступают выплаты по государственным программам. По состоянию на июль 2025 года на Дія.Картку начисляют средства по проектам "єКнига" и "Ветеранский спорт". Но совсем скоро она станет инструментом с доступом ко всем видам помощи.

"Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования денег", — отметила Юлия Свириденко.

На счет можно будет получать:

выплаты по программе "єМалятко";

Пакет школьника;

проценты по военным облигациям;

пособие по безработице;

поддержку внутренне перемещенных лиц;

пенсионное обеспечение;

другие виды финансовой помощи.

Дія.Карта в Приват24. Фото: скриншот

Открытие Дія.Картки — бесплатная банковская процедура. И самое главное — операции по ней не тарифицируются. Чтобы подключить конкретную выплату в ПриватБанке, например, нужно осуществить несложный алгоритм действий. В частности открыть Дія.Картку в Приват24, выбрать из списка нужную услугу, перейти в приложение "Дія" и подать заявку на получение средств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году Польша планирует прекратить выплаты 800+ семьям, дети которых не ходят в местную школу. Плюс ввели проверку правомерности проживания украинцев в льготном жилье и получения социальных выплат.

Также мы писали, что в Германии требуют отменить социальные выплаты украинцам призывного возраста, которые не работают. Посольство Украины называет такие обвинения необоснованными, ведь выезд мужчин за границу разрешен при наличии документов.