Дія.Картка для государственных выплат — как украинцы смогут получать денежную помощь

В Украине введут Дія.Картку — что изменится в системе выплат
В Украине утвердили Дія.Картку — цифровой инструмент для начисления финансовой помощи от государства. Украинцы смогут получать различные выплаты на один банковский счет, не открывая специальные карты.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Как работает Дія.Картка
Это виртуальный счет в банке, куда поступают выплаты по государственным программам. По состоянию на июль 2025 года на Дія.Картку начисляют средства по проектам "єКнига" и "Ветеранский спорт". Но совсем скоро она станет инструментом с доступом ко всем видам помощи.
"Введение Дія.Картки позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования денег", — отметила Юлия Свириденко.
На счет можно будет получать:
- выплаты по программе "єМалятко";
- Пакет школьника;
- проценты по военным облигациям;
- пособие по безработице;
- поддержку внутренне перемещенных лиц;
- пенсионное обеспечение;
- другие виды финансовой помощи.
Открытие Дія.Картки — бесплатная банковская процедура. И самое главное — операции по ней не тарифицируются. Чтобы подключить конкретную выплату в ПриватБанке, например, нужно осуществить несложный алгоритм действий. В частности открыть Дія.Картку в Приват24, выбрать из списка нужную услугу, перейти в приложение "Дія" и подать заявку на получение средств.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в 2025 году Польша планирует прекратить выплаты 800+ семьям, дети которых не ходят в местную школу. Плюс ввели проверку правомерности проживания украинцев в льготном жилье и получения социальных выплат.
Также мы писали, что в Германии требуют отменить социальные выплаты украинцам призывного возраста, которые не работают. Посольство Украины называет такие обвинения необоснованными, ведь выезд мужчин за границу разрешен при наличии документов.
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