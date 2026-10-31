Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября 2026 года украинцы с инвалидностью I, II и III групп будут по-прежнему получать гарантированные государством выплаты. При этом общего повышения таких пенсий до конца года не предусмотрено. В зависимости от категории и группы инвалидности минимальные суммы могут составлять более 18 000 грн, однако это в основном касается граждан, в отношении которых действуют отдельные гарантии.

Какие минимальные суммы будут выплачиваться людям с инвалидностью в ноябре, разбирались Новини.LIVE.

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Минимальные пенсии по инвалидности с 1 ноября

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, для большинства граждан пенсия по инвалидности рассчитывается как процент от пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать. То есть окончательная сумма зависит от продолжительности страхового стажа и официального дохода.

Процент определяется в зависимости от группы инвалидности:

I группа инвалидности — 100% пенсии по возрасту;

II группа инвалидности — 90 % пенсии по возрасту;

III группа инвалидности — 50 % пенсии по возрасту.

Государство предусмотрело минимальные гарантии для лиц с инвалидностью. В 2026 году выплата не может быть меньше 2 595 грн. Однако для некоторых категорий действуют особые условия пенсионного обеспечения, поэтому даже у людей с одинаковой группой инвалидности выплаты могут существенно различаться.

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Отдельные правила для военнослужащих с инвалидностью

Повышенная минимальная пенсия по инвалидности предусмотрена для военнослужащих с инвалидностью, проходивших срочную военную службу. Конкретная сумма зависит от группы инвалидности и правил, по которым назначается пенсия, но ориентировочная минимальная планка начинается с 7 100 грн для третьей группы инвалидности и может превышать 8 116 грн у лиц с первой группой.

Пенсии для ветеранов с инвалидностью

Участники боевых действий и ветераны войны, получившие инвалидность во время несения службы, могут претендовать на значительно более высокие выплаты, чем другие категории людей с инвалидностью.

Размер пенсии зависит от группы:

I группа инвалидности — минимум 18 885 грн;

II группа инвалидности — не менее 15 494 грн;

III группа инвалидности — минимум 10 625 грн.

Гарантии для людей с инвалидностью вследствие катастрофы на ЧАЭС

Если установленная инвалидность связана с аварией на Чернобыльской АЭС, также предусмотрены повышенные гарантии. По данным ПФУ, для украинцев с первой группой минимальная пенсия составляет 11 048 грн, со второй — 8 838 грн, а с третьей — 6 813 грн.

Отдельный порядок расчета пенсий предусмотрен для ликвидаторов катастрофы. Для них минимальный размер пенсии в 2026 году составляет:

для лиц с инвалидностью I группы — 20 653 грн;

для лиц с инвалидностью II группы — 16 522 грн;

для лиц с инвалидностью III группы — 12 392 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что малообеспеченные семьи могут лишиться права на выплаты. В помощи могут отказать из-за крупных покупок и денег на депозитных счетах. Также помощь не будет назначена, если семья владеет более чем одной квартирой или домом.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинцы с инвалидностью II группы имеют право на ряд льгот. В определенных случаях предоставляется помощь на оплату отопления, света и газа. Также можно рассчитывать на особые условия труда.