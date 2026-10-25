Женщины гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 22 октября вступил в силу новый закон, регулирующий права и свободы внутренне перемещенных лиц. Изменения не предусматривают необходимости переоформления справки или повторной постановки на учет. Вместе с тем государство не планирует прекращение выплат помощи в связи с обновлением норм. Однако в некоторых случаях ВПЛ рискуют лишиться финансовой поддержки.

Об этом сообщает общественная организация "ВПО України", передают Новини.LIVE.

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Правила учета ВПЛ

Факт нахождения гражданина на учете в качестве внутреннего переселенца будет подтверждаться выпиской из Единой информационной базы данных о ВПЛ — как в бумажной форме, так и в электронной.

К потере статуса ВПЛ могут привести 6 обстоятельств:

выезд в другую страну на постоянное жительство;

пребывание за границей более 90 дней подряд или более 180 дней в общей сложности в течение одного года;

умышленное предоставление ложной информации для постановки на учет и выплаты средств;

несообщение о добровольном возвращении;

появление возможности безопасного возвращения в покинутое место проживания;

вынесение обвинительного приговора за уголовные правонарушения.

В случае возвращения на прежнее место жительства ВПЛ обязаны проинформировать Центр предоставления административных услуг или учреждение, ведущее соответствующий учет. На процедуру отводится 30 календарных дней, поэтому важно не пропустить крайний срок.

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После снятия с учета за лицом закреплено право вновь получить статус ВПЛ, если изменятся обстоятельства. Например, если человек вернулся на прежнее место жительства, а на территории со временем возобновились боевые действия или по другим определенным законом причинам.

Статус новорожденных

Закон отдельно определяет правила для детей, родившихся после получения родителями статуса ВПЛ. Таких детей не будут ставить на учет в качестве ВПЛ, однако факт их рождения будет учитываться при предоставлении помощи семье.

Пенсии ВПЛ

Изменения коснутся также пенсионеров из числа внутренне перемещенных граждан. Пенсионные выплаты для них будут поступать на общих условиях. В частности, пенсионерам со статусом ВПЛ больше не придется подтверждать факт неполучения пенсии от РФ.

Ранее Новини.LIVE сообщали о задержке выплат для ВПЛ. Своевременно не получили деньги преимущественно семьи с детьми. Для возмещения задолженности готовятся отдельные законодательные инициативы.

Также Новини.LIVE писали о порядке оформления выплат для безработных украинцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и предыдущей зарплаты. Пособие в условиях военного положения в большинстве случаев назначают на 90 дней.