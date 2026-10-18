Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, которые из-за войны покинули свои дома, несколько лет не корректировали размер пособия на проживание. За это время продукты, лекарства и аренда жилья заметно подорожали, так что государственной поддержки многим семьям хватает лишь на часть расходов. Поэтому в Верховной Раде заговорили об увеличении ежемесячных выплат переселенцам. Также предлагают изменить условия финансирования для детей, имеющих статус ВПЛ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Павла Фролова.

Реклама

Сколько денег хотят платить переселенцам

Сейчас украинцы, имеющие право на помощь для ВПЛ, получают 2 000 или 3 000 гривен в месяц в зависимости от категории. Эти суммы не пересматривались с 2022 года.

В настоящее время в парламенте предложили увеличить помощь на 1 000 гривен для каждой категории получателей. Если предложение будет принято, ежемесячные выплаты составят:

4 000 гривен — для детей и людей с инвалидностью вместо нынешних 3 000 гривен;

3 000 гривен — для остальных взрослых переселенцев вместо 2 000 гривен.

Например, семья из двух взрослых и двух детей, если все ее члены имеют право на помощь, вместо нынешних 10 000 гривен могла бы получать 14 000 гривен ежемесячно.

Читайте также:

Повышение предлагают ввести с 1 января 2027 года, но пока это лишь предложение. Окончательное решение будет зависеть от того, предусмотрит ли правительство необходимые средства и утвердят ли изменения.

Что может измениться для детей ВПЛ

Помимо увеличения пособия, депутаты предлагают пересмотреть условия его получения для детей-переселенцев. Одно из изменений касается детей, получивших статус ВПЛ еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. Парламентарии хотят распространить на них право на денежное пособие.

Еще одно предложение — отменить требование об обязательном очном обучении по новому месту жительства для получения выплат. Это позволило бы устранить дополнительное препятствие для семей, дети которых учатся в другом формате.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал эти предложения под номерами 1040 и 1041. Их включили в поручения Кабинета Министров при подготовке государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцам оформить льготы на коммунальные услуги после переезда. Даже если прописка осталась в другом городе, скидку можно получать по новому адресу. Для этого понадобится документ, подтверждающий, где человек проживает сейчас, а при его отсутствии местный совет может составить акт обследования жилья.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменятся правила регистрации ФЛП для переселенцев. С 22 октября 2026 года переселенцы смогут открывать бизнес по месту жительства после переезда. Это должно упростить оформление предпринимательской деятельности для тех, кто покинул дом из-за войны.