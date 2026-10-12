Льготы на коммуналку в 2026 году: как получить скидку без прописки

Деньги и платежка в руках. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны многие украинцы покинули свои дома и переехали в другие города. Кто-то живет в съемной квартире, а кто-то поселился у родственников, хотя прописка осталась по прежнему адресу. Людей, пользующихся льготами на коммунальные услуги, волнует вопрос: можно ли получать скидку там, где они живут сейчас? Известно, что для этого нужно сделать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Можно ли получать льготу без прописки

Украинцы могут получать скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг по двум адресам на выбор: там, где они официально зарегистрированы, или там, где живут на самом деле. Если человек зарегистрирован в одном городе, но из-за войны переехал в другой и снимает квартиру, он может оформить льготу по новому месту жительства.

Однако Пенсионному фонду важно убедиться, что человек действительно проживает по указанному адресу. Для этого подойдет один из документов:

справка ВПЛ;

договор аренды квартиры или дома;

другой документ, подтверждающий фактическое место жительства.

При этом льготы на коммунальные услуги предоставляются только тем людям, которые внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

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Если документов на жилье нет

Бывают ситуации, когда у человека нет договора аренды или справки ВПЛ. Здесь тоже есть выход: должностное лицо местного совета может составить специальный акт обследования жилищных условий.

Кто имеет право на коммунальные льготы

Многие украинцы имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. В этот перечень входят:

Военные и ветераны: участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, участники войны, ветераны военной службы, полиции и других силовых структур, а также люди, получившие инвалидность во время службы. Семьи погибших: члены семей погибших или умерших защитников и защитниц, военнослужащих, ветеранов силовых структур и работников гражданской защиты. В некоторых случаях — также семьи пропавших без вести. Люди с особыми заслугами: граждане с особыми заслугами перед Украиной или трудовыми заслугами, а также их вдовы, вдовцы и родители. Пострадавшие от исторических событий: участники Революции Достоинства, пострадавшие во время протестов, чернобыльцы и отдельные члены их семей, реабилитированные лица, жертвы нацистских преследований, бывшие узники концлагерей, отдельные депортированные лица и дети войны. Семьи с детьми: многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых воспитывают не менее трех детей. Отдельные пенсионеры: бывшие сельские учителя, медики, фармацевты, библиотекари, специалисты по защите растений, а также работники государственных и коммунальных учреждений культуры и художественного образования, соответствующие условиям предоставления льготы.

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