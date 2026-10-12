Пільги на комуналку у 2026 році: як отримувати знижку без прописки

Гроші і платіжка у руках. Фото: Новини.LIVE

Через війну багато українців залишили свої домівки та переїхали в інші міста. Хтось живе в орендованій квартирі, а хтось оселився у родичів, хоча прописка залишилася за старою адресою. Людей, які користуються пільгами на комунальні послуги, хвилює питання: чи можна отримувати знижку там, де вони живуть зараз? Відомо, що потрібно для цього зробити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Чи можна отримувати пільгу без прописки

Українці можуть отримувати знижку на оплату житлово-комунальних послуг за двома адресами на вибір: там, де вони офіційно зареєстровані, або там, де живуть насправді. Якщо людина зареєстрована в одному місті, але через війну переїхала до іншого й орендує квартиру, вона може оформити пільгу за новим місцем проживання.

Однак Пенсійному фонду важливо переконатися, що людина справді мешкає за вказаною адресою. Для цього підійде один із документів:

довідка ВПО;

договір оренди квартири або будинку;

інший документ, який підтверджує фактичне місце проживання.

При цьому пільги на комунальні послуги надають лише тим людям, які внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги.

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Якщо документів на житло немає

Бувають ситуації, коли договору оренди чи довідки ВПО у людини немає. Тут теж є вихід: посадова особа місцевої ради може скласти спеціальний акт обстеження житлових умов.

Хто має право на комунальні пільги

Чимало українців мають право на знижку при оплаті комунальних послуг. До цього переліку входять:

Військові та ветерани: учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, ветерани військової служби, поліції та інших силових структур, а також люди, які отримали інвалідність під час служби. Родини загиблих: члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць, військовослужбовців, ветеранів силових структур і працівників цивільного захисту. У деяких випадках — також родини зниклих безвісти. Люди з особливими заслугами: громадяни з особливими заслугами перед Україною або трудовими заслугами, а також їхні вдови, вдівці та батьки. Постраждалі від історичних подій: учасники Революції Гідності, які постраждали під час протестів, чорнобильці та окремі члени їхніх сімей, реабілітовані особи, жертви нацистських переслідувань, колишні в'язні концтаборів, окремі депортовані особи та діти війни. Сім'ї з дітьми: багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, де виховують щонайменше трьох дітей. Окремі пенсіонери: колишні сільські вчителі, медики, фармацевти, бібліотекарі, фахівці із захисту рослин, а також працівники державних і комунальних закладів культури та мистецької освіти, які відповідають умовам надання пільги.

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