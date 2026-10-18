Жінки йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які через війну залишили свої домівки, кілька років не змінювали розмір допомоги на проживання. За цей час продукти, ліки та оренда житла помітно подорожчали, тож державної підтримки багатьом родинам вистачає лише на частину витрат. Тому у Верховній Раді заговорили про збільшення щомісячних виплат переселенцям. Також пропонують змінити умови фінансування для дітей, які мають статус ВПО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Павла Фролова.

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Скільки грошей хочуть платити переселенцям

Зараз українці, які мають право на допомогу для ВПО, отримують 2 000 або 3 000 гривень на місяць залежно від категорії. Ці суми не переглядалися з 2022 року.

Наразі в парламенті запропонували збільшити допомогу на 1 000 гривень для кожної категорії отримувачів. Якщо пропозицію ухвалять, щомісячні виплати становитимуть:

4 000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю замість нинішніх 3 000 гривень;

3 000 гривень — для інших дорослих переселенців замість 2 000 гривень.

Наприклад, родина з двох дорослих і двох дітей, якщо всі її члени мають право на допомогу, замість нинішніх 10 000 гривень могла б отримувати 14 000 гривень щомісяця.

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Що може змінитися для дітей ВПО

Окрім збільшення допомоги, депутати пропонують переглянути умови її отримання для дітей-переселенців. Одна зі змін стосується дітей, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, коли почалася російська агресія. Парламентарі хочуть поширити на них право на грошову допомогу.

Ще одна пропозиція — прибрати вимогу щодо обов'язкового очного навчання за новим місцем проживання для отримання виплат. Це дозволило б усунути додаткову перешкоду для родин, діти яких навчаються в іншому форматі.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав ці пропозиції під номерами 1040 та 1041. Їх включили до доручень Кабінету Міністрів під час підготовки державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

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