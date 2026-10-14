Виплати для переселенців: що зміниться для ВПО з 22 жовтня

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Парламент ухвалив довгоочікуваний закон, який має захистити права внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нова редакція набере чинності вже з 22 жовтня. Переселенцям більше не доведеться доводити своє право на виплати за особливими процедурами чи змінювати старі довідки ВПО. Однак перехідний період обіцяє бути непростим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

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Що зміниться для ВПО

Закон вперше закріплює чіткі державні гарантії для ВПО на всіх етапах — від первинної адаптації та інтеграції за новим місцем проживання до потенційного повернення та реінтеграції.

Серед найважливіших змін:

З 22 жовтня суворо забороняється висувати до внутрішньо переміщених осіб будь-які додаткові чи відмінні вимоги для призначення, виплати, перерахунку або переведення пенсій. Порядок пенсійного забезпечення ВПО стає повністю тотожним загальним правилам для всіх громадян України. Для категорій ВПО скасовуються часові обмеження на безоплатне проживання у місцях тимчасового поселення на період дії воєнного та протягом 6 місяців після його припинення. Для переселенців створюється спеціальний електронний кабінет, за допомогою якого оцінюватимуться потреби кожної родини та ступінь їхньої інтеграції в нових громадах. Спрощення реєстрації ФОП.

Чи потрібно змінювати документи, що вже є

Для громадян, які вже мають статус внутрішньо переміщеної особи, прийняття нового закону не створює обов'язку проходити перереєстрацію. Усі документи, видані до 22 жовтня, залишаються повністю чинними, і обмінювати їх на нові витяги не потрібно. Водночас закон залишає за людиною право добровільно замінити документ за власним бажанням.

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Які ризики можуть виникнути

Попри позитивні зміни, існують побоювання зі сторони коаліцій правозахисних організацій щодо готовності виконавчої гілки влади до запуску нової системи.

За словами правозахисників, нормативне та технічне забезпечення процедури взяття на облік ВПО відповідно до нової редакції ще не завершено. Неготовність технічних систем загрожує прямими фінансовими втратами для переселенців. Оскільки фінансова допомога на проживання призначається за умови перебування на обліку, затримки в реєстрації можуть призвести до того, що родина, яка змушена буде звернутися по виплати лише наступного місяця, просто втратить кошти за попередній період. У 2026 році сума виплат становить 2 000 гривень на дорослу особу та 3 000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

Крім того, під загрозою збоїв можуть опинитися інші соціальні механізми, які вимагають підтвердження статусу:

оформлення пільгового тимчасового житла,

участь у місцевих гуманітарних програмах та виплата компенсацій власникам осель, які безоплатно прихистили переселенців.

Чому частина ВПО не отримала гроші ще за минулі місяці

Також Новини.LIVE вже повідомляли про фактичні затримки виплат ВПО за серпень і вересень. За словами народного депутата, голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова, проблема торкнулась родин із дітьми, яким виплати мали продовжити автоматично. 3 вересня уряд продовжив допомогу на проживання для ВПО ще на пів року. Однак у постанові прописали, що нові правила діють з 1 вересня.

Через це виникла проблема для родин, у яких попередній шестимісячний період виплат завершився 31 липня. Серпень опинився між двома періодами, тому кошти за цей місяць частині переселенців досі не нарахували.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE вже розповідали, як новий закон відобразиться на реєстрації ФОП для ВПО. У новій редакції обіцяють, що при створенні підприємницької діяльності контролюючі органи не будуть звертати увагу на місце реєстрації. Там тепер зможуть фіксувати фактичне місце проживання.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати матеріальну допомогу у ЗСУ. На гроші можуть розраховувати захисники, які отримали інвалідність через поранення, контузію або травму під час захисту України. Фінансову підтримку можна витратити на побутові та сімейні потреби.