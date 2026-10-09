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Головна Економіка ВПО чекають грошей за два місяці: чому виплати не надійшли вчасно

ВПО чекають грошей за два місяці: чому виплати не надійшли вчасно

Ua ru
9 жовтня 2026 09:00
Держава заборгувала допомогу ВПО: чому виникли затримки з виплатами
Жінки йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Частина українців зі статусом ВПО досі чекає на допомогу від держави за серпень і вересень. Проблеми переважно виникли у родин із дітьми, яким виплати мали продовжити автоматично. Причиною затримки стали дати, прописані в урядовому рішенні. Тепер для повернення заборгованих коштів готують окремі законодавчі зміни.

Про це повідомив народний депутат, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов, передає Новини.LIVE.

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Чому переселенці залишилися без виплат

За його словами, 3 вересня уряд продовжив допомогу на проживання для ВПО ще на пів року. Однак у постанові прописали, що нові правила діють з 1 вересня.

Через це виникла проблема для родин, у яких попередній шестимісячний період виплат завершився 31 липня. Серпень опинився між двома періодами, тому кошти за цей місяць частині переселенців досі не нарахували.
Особливо це зачепило дітей ВПО, яким допомогу раніше поновили заднім числом — з 1 лютого 2026 року.

Фролов наголосив, що дітям виплати мають продовжувати автоматично. Батькам для цього не потрібно повторно подавати заяви до Пенсійного фонду чи ЦНАП.

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Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, який має вирішити проблему з серпневими виплатами. Щойно зміни ухвалять, допомогу за серпень нарахують родинам, які мають право на її автоматичне продовження. 

Інша ситуація з вересневими виплатами. Якщо допомога за цей місяць досі не надійшла, варто звернутися до ПФУ або ЦНАП та з'ясувати причину затримки. За словами Фролова, фінансування соцвиплат, включно з допомогою переселенцям, здійснюється в повному обсязі. 

Раніше Новини.LIVE писали, кому можуть призупинити або скасувати пенсію по інвалідності. Виплати залежать від проходження повторного медогляду, повного пакета документів і достатнього страхового стажу, а порушення цих умов може стати перешкодою для виплат. Для людей пенсійного віку пенсію по інвалідності призначають довічно, тому повторний медогляд їм проходити не потрібно.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо комісія затягує обстеження пошкодженого обстрілами житла. Власнику варто перевірити статус заяви в "Дії" та письмово звернутися до відповідального органу, а за небезпечних умов огляд можуть провести дистанційно по фото й відео. Перед ремонтом важливо зафіксувати всі пошкодження та зберегти документи, адже вони потрібні для оформлення компенсації.

виплати переселенці борги ВПО грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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