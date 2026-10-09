Государство задолжало помощь ВПЛ: почему возникли задержки с выплатами

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Часть украинцев со статусом ВПЛ до сих пор ждет помощи от государства за август и сентябрь. Проблемы в основном возникли у семей с детьми, которым выплаты должны были продлить автоматически. Причиной задержки стали сроки, указанные в постановлении правительства. Сейчас для возврата задолженности готовятся отдельные законодательные изменения.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов, передает Новини.LIVE.

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Почему переселенцы остались без выплат

По его словам, 3 сентября правительство продлило помощь на проживание для ВПЛ еще на полгода. Однако в постановлении было указано, что новые правила вступают в силу с 1 сентября.

Из-за этого возникла проблема для семей, у которых предыдущий шестимесячный период выплат завершился 31 июля. Август оказался между двумя периодами, поэтому средства за этот месяц части переселенцев до сих пор не начислили. Особенно это коснулось детей ВПЛ, которым помощь ранее возобновили задним числом — с 1 февраля 2026 года.

Фролов подчеркнул, что выплаты детям должны продолжаться автоматически. Родителям для этого не нужно повторно подавать заявления в Пенсионный фонд или ЦНАП.

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Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, который должен решить проблему с августовскими выплатами. Как только изменения будут приняты, помощь за август начислят семьям, имеющим право на ее автоматическое продление.

Другая ситуация с сентябрьскими выплатами. Если помощь за этот месяц до сих пор не поступила, стоит обратиться в ПФУ или ЦНАП и выяснить причину задержки. По словам Фролова, финансирование соцвыплат, включая помощь переселенцам, осуществляется в полном объеме.

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