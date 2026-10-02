Компенсация за поврежденное жилье в 2026 году: что делать, если осмотр затягивается

Мужчина в поврежденном доме. Фото: УНИАН

Украинцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, могут столкнуться с ситуацией, когда заявление на компенсацию уже подано, а комиссия до сих пор не провела осмотр. Еще одна распространенная ситуация — владелец хочет начать ремонт за свой счет и перед этим зафиксировать состояние квартиры или дома.

Как действовать, если осмотр затягивается, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ.

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Когда осмотр проводят дистанционно

Если комиссия не может попасть в жилье из-за обстрелов, минирования или других обстоятельств, связанных с безопасностью, осмотр на территориях возможных и активных боевых действий можно провести дистанционно на основании фотографий, видео и других материалов. Такой порядок устанавливает постановление Кабмина № 815, но он не распространяется на временно оккупированные территории.

Осмотр организует исполнительный орган местного совета или военная администрация. Они формируют комиссию, определяют очередность и сроки и должны уведомить об этом в течение 10 календарных дней после обращения.

Что делать, если комиссия не приехала

Если ситуация с безопасностью позволяет провести осмотр, а его до сих пор не провели, стоит проверить статус заявления в приложении"Дія" и письменно обратиться в комиссию.

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В обращении можно попросить:

сообщить, что уже сделано для организации осмотра;

объяснить причину задержки;

назвать дату и способ проведения осмотра;

провести осмотр, зафиксировать повреждения и внести данные в Реестр;

предоставить копию акта осмотра;

если имеются препятствия — письменно объяснить их.

Обращение можно подать лично, по почте или по электронной почте. Для электронного обращения достаточно скана подписанного заявления, КЭП не обязателен. Подтверждение получения обращения следует сохранить.

Если планируете ремонт

Перед ремонтом важно зафиксировать первоначальные повреждения, ведь после замены окон, ремонта крыши или стен часть дефектов уже сложно увидеть.

После осмотра комиссия составляет акт, прилагает фотофиксацию, а данные вносят в Реестр. Если это возможно, копию акта должны отправить владельцу в течение трех календарных дней, в том числе через приложение "Дія".

Чтобы снизить риск отказа в компенсации, стоит иметь:

информационное сообщение с фотографиями;

акт комиссионного обследования;

при необходимости — отчет о техническом обследовании;

фото и видео жилья до ремонта.

Что делать, если осмотр так и не провели

Жалобу можно подать в орган, создавший комиссию: местный совет или военную администрацию. К ней следует приложить даты предыдущих обращений, копии заявлений, подтверждения их получения и полученные ответы.

Такую жалобу рассматривают в сроки, определенные Законом "Об обращениях граждан": до одного месяца, в случае необходимости — до 45 дней, а если дополнительное изучение не требуется — до 15 дней.

В то же время для обжалования действий в рамках процедуры компенсации действуют отдельные правила. Например, пункт 25 Порядка № 381 предусматривает 5 рабочих дней для подачи жалобы после истечения предельного срока совершения соответствующего действия. По обращению заявителя этот срок может быть продлен еще на 5 рабочих дней

Если вопрос остался нерешенным, можно обратиться в административный суд и просить обязать ответственный орган выполнить свои обязанности — в зависимости от ситуации, рассмотреть обращение, организовать обследование или рассмотреть заявление о компенсации.

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