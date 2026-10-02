Компенсація за пошкоджене житло у 2026 році: що робити, якщо обстеження затримується

Чоловік у покодженому житлі. Фото: УНІАН

Українці, чиє житло постраждало через обстріли, можуть зіткнутися з ситуацією, коли заяву на компенсацію вже подано, а комісія досі не провела обстеження. Ще одна поширена ситуація — власник хоче почати ремонт власним коштом і перед цим зафіксувати стан квартири чи будинку.

Як діяти, якщо обстеження затягується, пояснює Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Коли обстеження проводять дистанційно

Якщо комісія не може потрапити до житла через обстріли, мінування чи інші безпекові обставини, обстеження на територіях можливих та активних бойових дій можна провести дистанційно за фото, відео та іншими матеріалами. Такий порядок встановлює постанова Кабміну №815, але він не поширюється на тимчасово окуповані території.

Обстеження організовує виконавчий орган місцевої ради або військова адміністрація. Вони утворюють комісію, визначають черговість і строки і мають повідомити про це протягом 10 календарних днів після звернення.

Що робити, якщо комісія не приїхала

Якщо безпекова ситуація дозволяє огляд, а його досі не провели, варто перевірити статус заяви в "Дії" та письмово звернутися до комісії.

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У зверненні можна попросити:

повідомити, що вже зроблено для організації обстеження;

пояснити причину затримки;

назвати дату та спосіб проведення огляду;

провести обстеження, зафіксувати пошкодження та внести дані до Реєстру;

надати копію акта обстеження;

якщо є перешкоди — письмово пояснити їх.

Звернення можна подати особисто, поштою або електронною поштою. Для електронного звернення достатньо скану підписаної заяви, КЕП не обов'язковий. Підтвердження отримання звернення варто зберегти.

Якщо плануєте ремонт

Перед ремонтом важливо зафіксувати первинні пошкодження, адже після заміни вікон, ремонту даху чи стін частину дефектів уже складно побачити.

Після обстеження комісія складає акт, додає фотофіксацію, а дані вносять до Реєстру. Якщо це можливо, копію акта мають надіслати власнику протягом трьох календарних днів, зокрема через "Дію".

Щоб знизити ризик відмови у компенсації, варто мати:

інформаційне повідомлення з фотографіями;

акт комісійного обстеження;

за потреби — звіт з технічного обстеження;

фото та відео житла до ремонту.

Що робити, якщо обстеження так і не провели

Скаргу можна подати до органу, який утворив комісію: місцевої ради або військової адміністрації. До неї варто додати дати попередніх звернень, копії заяв, підтвердження їх отримання та отримані відповіді.

Таку скаргу розглядають у строки, визначені Законом "Про звернення громадян": до місяця, у разі потреби — до 45 днів, а коли додаткове вивчення не потрібне — до 15 днів.

Водночас для оскарження дій у процедурі компенсації діють окремі правила. Наприклад, пункт 25 Порядку №381 передбачає 5 робочих днів для подання скарги після завершення граничного строку відповідної дії. За зверненням заявника цей строк можуть продовжити ще на 5 робочих днів

Якщо питання залишилося невирішеним, можна звернутися до адміністративного суду та просити зобов'язати відповідальний орган виконати свої обов'язки — залежно від ситуації, розглянути звернення, організувати обстеження або розглянути заяву на компенсацію.

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