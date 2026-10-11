Матеріальна допомога військовим у 2026 році: кому і за яких умов виплатять гроші

Військові ЗСУ на службі. Фото: Новини.LIVE

Українські військові можуть раз на рік отримати додаткові гроші від держави. Сума залежить від того, скільки захисник зазвичай отримує за місяць. Таку допомогу дають у складних життєвих ситуаціях, а також після народження дитини чи інших сімейних обставин, але є декілька умов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Хто має право на матеріальну допомогу

У 2026 році військовослужбовці ЗСУ можуть отримати матеріальну допомогу на сімейні та побутові потреби. Її виплачують один раз на рік, якщо в житті військового сталися певні події.

На гроші можуть розраховувати захисники, які отримали інвалідність через поранення, контузію або травму під час захисту України. Також допомогу можуть отримати військові, у яких чоловік, дружина чи інший член сім'ї, що проходить військову службу, зник безвісти, потрапив у полон, став заручником або був інтернований у нейтральній країні. Для випадків полону є умова: людина потрапила туди проти своєї волі.

Крім того, гроші можуть виплатити, якщо:

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у військового народилася дитина або він її усиновив;

померли чоловік, дружина, дитина чи хтось з батьків;

військовий або член його сім'ї серйозно захворів.

Якщо одна з цих подій сталася у грудні 2025 року, допомогу теж можна отримати у 2026-му. Головне, щоб гроші за цю подію раніше ще не виплачували.

Скільки грошей отримають військові

Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Сюди входять гроші за посаду та військове звання, доплата за роки служби й інші щомісячні надбавки.

А ось додаткові бойові виплати до розрахунку не включають.

Як отримати допомогу

Спочатку військовому потрібно написати рапорт на ім'я командира. У ньому слід пояснити, чому потрібна допомога, та додати документи, які це підтверджують. Далі командир розглядає звернення та ухвалює рішення про виплату. При цьому є один нюанс: гроші виплачують лише тоді, коли у військовій частині є на це кошти.

Якщо до служби військовий працював у школі, лікарні чи іншій бюджетній установі, діє ще одна умова. Він може отримати таку допомогу у війську, якщо цього року її не виплачували на попередній роботі.

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