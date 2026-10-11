Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Материальная помощь в ВСУ: кто может получить дополнительный месячный оклад

Материальная помощь в ВСУ: кто может получить дополнительный месячный оклад

Ua ru
11 октября 2026 19:15
Материальная помощь военнослужащим в 2026 году: кому и при каких условиях выплатят деньги
Военные ВСУ на службе. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие могут раз в год получать дополнительные деньги от государства. Сумма зависит от того, сколько военнослужащий обычно получает в месяц. Такая помощь предоставляется в сложных жизненных ситуациях, а также после рождения ребенка или других семейных обстоятельств, но есть несколько условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

Кто имеет право на материальную помощь

В 2026 году военнослужащие ВСУ могут получить материальную помощь на семейные и бытовые нужды. Ее выплачивают один раз в год, если в жизни военного произошли определенные события.

На деньги могут рассчитывать защитники, получившие инвалидность в результате ранения, контузии или травмы во время защиты Украины. Также помощь могут получить военные, у которых муж, жена или другой член семьи, проходящий военную службу, пропал без вести, попал в плен, стал заложником или был интернирован в нейтральной стране. Для случаев плена существует условие: человек попал туда против своей воли.

Кроме того, деньги могут выплатить, если:

Читайте также:
  • у военнослужащего родился ребенок или он его усыновил;
  • умерли муж, жена, ребенок или кто-то из родителей;
  • военнослужащий или член его семьи серьезно заболел.

Если одно из этих событий произошло в декабре 2025 года, помощь тоже можно получить в 2026-м. Главное, чтобы деньги по этому событию ранее еще не выплачивали.

Сколько денег получат военнослужащие

Сумма помощи равна месячному денежному обеспечению военнослужащего. Сюда входят деньги за должность и воинское звание, доплата за годы службы и другие ежемесячные надбавки.

А вот дополнительные боевые выплаты в расчет не включаются.

Как получить пособие

Сначала военному нужно написать рапорт на имя командира. В нем следует объяснить, почему нужна помощь, и приложить документы, подтверждающие это. Далее командир рассматривает обращение и принимает решение о выплате. При этом есть один нюанс: деньги выплачивают только тогда, когда у воинской части есть на это средства.

Если до службы военнослужащий работал в школе, больнице или другом бюджетном учреждении, действует еще одно условие. Он может получить такую помощь в армии, если в этом году ее не выплачивали на прежней работе.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из защитников может получить новый статус добровольца Сил безопасности и обороны. Законопроект предлагает предоставить его отдельным категориям людей со статусом УБД, которые добровольно присоединились к защите страны. Среди преимуществ — семь дополнительных дней оплачиваемого отпуска, бесплатное посещение музеев и пользование государственными и коммунальными спортивными объектами.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из УБД может выйти на пенсию раньше и на какие доплаты имеет право. Мужчины могут оформить выплаты с 55 лет, а женщины — с 50 лет при наличии необходимого страхового стажа. В 2026 году ежемесячная надбавка за статус УБД составляет 648,75 гривны.

выплаты деньги материальная помощь военнослужащие денежное довольствие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации