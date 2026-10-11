Материальная помощь военнослужащим в 2026 году: кому и при каких условиях выплатят деньги

Военные ВСУ на службе. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие могут раз в год получать дополнительные деньги от государства. Сумма зависит от того, сколько военнослужащий обычно получает в месяц. Такая помощь предоставляется в сложных жизненных ситуациях, а также после рождения ребенка или других семейных обстоятельств, но есть несколько условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

Кто имеет право на материальную помощь

В 2026 году военнослужащие ВСУ могут получить материальную помощь на семейные и бытовые нужды. Ее выплачивают один раз в год, если в жизни военного произошли определенные события.

На деньги могут рассчитывать защитники, получившие инвалидность в результате ранения, контузии или травмы во время защиты Украины. Также помощь могут получить военные, у которых муж, жена или другой член семьи, проходящий военную службу, пропал без вести, попал в плен, стал заложником или был интернирован в нейтральной стране. Для случаев плена существует условие: человек попал туда против своей воли.

Кроме того, деньги могут выплатить, если:

Читайте также:

у военнослужащего родился ребенок или он его усыновил;

умерли муж, жена, ребенок или кто-то из родителей;

военнослужащий или член его семьи серьезно заболел.

Если одно из этих событий произошло в декабре 2025 года, помощь тоже можно получить в 2026-м. Главное, чтобы деньги по этому событию ранее еще не выплачивали.

Сколько денег получат военнослужащие

Сумма помощи равна месячному денежному обеспечению военнослужащего. Сюда входят деньги за должность и воинское звание, доплата за годы службы и другие ежемесячные надбавки.

А вот дополнительные боевые выплаты в расчет не включаются.

Как получить пособие

Сначала военному нужно написать рапорт на имя командира. В нем следует объяснить, почему нужна помощь, и приложить документы, подтверждающие это. Далее командир рассматривает обращение и принимает решение о выплате. При этом есть один нюанс: деньги выплачивают только тогда, когда у воинской части есть на это средства.

Если до службы военнослужащий работал в школе, больнице или другом бюджетном учреждении, действует еще одно условие. Он может получить такую помощь в армии, если в этом году ее не выплачивали на прежней работе.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из защитников может получить новый статус добровольца Сил безопасности и обороны. Законопроект предлагает предоставить его отдельным категориям людей со статусом УБД, которые добровольно присоединились к защите страны. Среди преимуществ — семь дополнительных дней оплачиваемого отпуска, бесплатное посещение музеев и пользование государственными и коммунальными спортивными объектами.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из УБД может выйти на пенсию раньше и на какие доплаты имеет право. Мужчины могут оформить выплаты с 55 лет, а женщины — с 50 лет при наличии необходимого страхового стажа. В 2026 году ежемесячная надбавка за статус УБД составляет 648,75 гривны.