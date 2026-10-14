Выплаты переселенцам: что изменится для ВПЛ с 22 октября

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

Парламент принял долгожданный закон, призванный защитить права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новая редакция вступит в силу уже 22 октября. Переселенцам больше не придется доказывать свое право на выплаты по особым процедурам или менять старые справки ВПЛ. Однако переходный период обещает быть непростым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

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Что изменится для ВПЛ

Закон впервые закрепляет четкие государственные гарантии для ВПЛ на всех этапах — от первоначальной адаптации и интеграции по новому месту жительства до потенциального возвращения и реинтеграции.

Среди важнейших изменений:

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С 22 октября строго запрещается предъявлять к внутренне перемещенным лицам какие-либо дополнительные или отличные требования для назначения, выплаты, перерасчета или перевода пенсий. Порядок пенсионного обеспечения ВПЛ становится полностью тождественным общим правилам для всех граждан Украины. Для категорий ВПЛ отменяются временные ограничения на бесплатное проживание в местах временного поселения на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения. Для переселенцев создается специальный электронный кабинет, с помощью которого будут оцениваться потребности каждой семьи и степень их интеграции в новых общинах. Упрощение регистрации индивидуальных предпринимателей.

Нужно ли менять уже имеющиеся документы

Для граждан, уже имеющих статус внутренне перемещенного лица, принятие нового закона не влечет за собой обязанности проходить перерегистрацию. Все документы, выданные до 22 октября, остаются полностью действительными, и обменивать их на новые выписки не требуется. В то же время закон оставляет за человеком право добровольно заменить документ по собственному желанию.

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Какие риски могут возникнуть

Несмотря на положительные изменения, существуют опасения со стороны коалиции правозащитных организаций относительно готовности исполнительной ветви власти к запуску новой системы.

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По словам правозащитников, нормативное и техническое обеспечение процедуры постановки на учет ВПЛ в соответствии с новой редакцией еще не завершено. Неготовность технических систем грозит прямыми финансовыми потерями для переселенцев. Поскольку финансовая помощь на проживание назначается при условии нахождения на учете, задержки в регистрации могут привести к тому, что семья, вынужденная обратиться за выплатами только в следующем месяце, просто лишится средств за предыдущий период. В 2026 году сумма выплат составляет 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Кроме того, под угрозой сбоев могут оказаться и другие социальные механизмы, требующие подтверждения статуса:

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оформление льготного временного жилья,

участие в местных гуманитарных программах и выплата компенсаций владельцам жилья, которые бесплатно приютили переселенцев.

Почему часть ВПЛ не получила деньги за прошлые месяцы

Также Новини.LIVE уже сообщали о фактических задержках выплат ВПЛ за август и сентябрь. По словам народного депутата, председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова, проблема коснулась семей с детьми, которым выплаты должны были продлиться автоматически. 3 сентября правительство продлило помощь на проживание для ВПЛ еще на полгода. Однако в постановлении было оговорено, что новые правила вступают в силу с 1 сентября.

Из-за этого возникла проблема для семей, у которых предыдущий шестимесячный период выплат завершился 31 июля. Август оказался между двумя периодами, поэтому средства за этот месяц части переселенцев до сих пор не начислили.

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С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE уже рассказывали, как новый закон отразится на регистрации ФЛП для ВПЛ. В новой редакции обещают, что при создании предпринимательской деятельности контролирующие органы не будут обращать внимание на место регистрации. Там теперь смогут фиксировать фактическое место проживания.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить материальную помощь в ВСУ. На деньги могут рассчитывать защитники, получившие инвалидность в результате ранения, контузии или травмы во время защиты Украины. Финансовую поддержку можно потратить на бытовые и семейные нужды.