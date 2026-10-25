Жінки гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 22 жовтня почав діяти новий закон, який регулює права та свободи внутрішньо переміщених осіб. Зміни не передбачають необхідність переоформлення довідки чи повторної постановки на облік. Разом з тим держава не планує припинення виплат допомоги у зв'язку з оновленням норм. Але в деяких випадках ВПО ризикують втратити фінансову підтримку.

Про це повідомляє громадська організація "ВПО України", передають Новини.LIVE.

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Правила обліку ВПО

Факт перебування громадянина на обліку як внутрішнього переселенця підтверджуватиме витяг із Єдиної інформаційної бази даних про ВПО — як в паперовій формі, так і в електронній.

До втрати статусу ВПО можуть призвести 6 обставин:

виїзд в іншу країну на постійне проживання;

перебування за кордоном понад 90 днів поспіль або більше ніж 180 днів загалом протягом одного року;

свідоме подання неправдивої інформації для взяття на облік і виплати коштів;

неповідомлення про добровільне повернення;

отримання можливість безпечного повернення до покинутого місця проживання;

отримання обвинувального вироку за кримінальні правопорушення.

У разі повернення до попереднього місця проживання ВПО зобов'язані проінформувати Центр надання адміністративних послуг або ж установу, яка веде відповідний облік. На процедуру відводиться 30 календарних днів, тому важливо не проґавити дедлайн.

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Після зняття з обліку за особою закріплене право знову отримати статус ВПО, якщо зміняться обставини. Наприклад, якщо людина повернулася на попереднє місце проживання, а на території з часом відновилися бойові дії або через інші визначені законом причини.

Статус новонароджених

Закон окремо визначає правила для дітей, які були народжені після отримання батьками статусу ВПО. Таких дітей не будуть ставити на облік як ВПО, однак факт їхнього народження будуть враховувати під час надання допомоги сім'ї.

Пенсії ВПО

Зміни стосуватимуться також пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених громадян. Пенсійні виплати для них будуть надходити на загальних умовах. Зокрема, пенсіонерам зі статусом ВПО більше не доведеться підтверджувати факт неотримання пенсії від рф.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про затримку виплат для ВПО. Вчасно не отримали гроші переважно родини з дітьми. Для повернення заборгованості готують окремі законодавчі ініціативи.

Також Новини.LIVE писали про порядок оформлення виплат для безробітних українців. Розмір допомоги залежить від страхового стажу та передньої зарплати. Допомогу в умовах воєнного стану в більшості випадків призначають на 90 днів.