Люди у центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Втрата роботи боляче б'є по сімейному бюджету, особливо коли пошук нового місця затягується. У такій ситуації українці можуть звернутися по допомогу від держави. На гроші мають право як люди з багаторічним стажем, так і ті, хто взагалі ніде офіційно не працював. Однак суми виплат помітно відрізняються.

Хто і скільки може отримати та як оформити допомогу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

Реклама

Скільки платять безробітним у 2026 році

З 1 січня 2026 року максимальна допомога по безробіттю становить 8 647 гривень на місяць. Однак це верхня межа, а конкретну суму для кожної людини визначають окремо. Розмір виплати залежить від страхового стажу, попередньої зарплати та категорії безробітного.

Для частини українців передбачена допомога в розмірі 3 900 гривень. На таку суму можуть розраховувати:

люди, які мають менше семи місяців страхового стажу за останній рік;

ті, хто має понад сім місяців стажу, але працював неповний час або не має можливості підтвердити зарплату для розрахунку;

переселенці, які не мають документів для підтвердження необхідних відомостей.

Для окремих категорій, серед яких молодь без страхового стажу, допомога становить 1 650 гривень.

Читайте також:

Під час воєнного стану допомогу по безробіттю більшості українців виплачують максимум 90 календарних днів. У перші 45 днів людина отримує всю призначену їй суму, а у наступні 45 днів її зменшують до 50%.

Важливо, що безробітні передпенсійного віку можуть отримувати виплати цілий рік.

Хто може отримати допомогу після звільнення

Гроші призначають людям, які отримали офіційний статус безробітного, зареєструвавшись в службі зайнятості. А саме:

працівники, які втратили роботу;

українці, які раніше ніде не працювали та вперше шукають роботу;

колишні ФОПи після закриття підприємницької діяльності;

люди з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку та отримують відповідну пенсію або соціальну допомогу.

Під час воєнного стану допомогу призначають з наступного дня після отримання статусу безробітного. А після працевлаштування виплати припиняються.

Як оформити допомогу по безробіттю

Для отримання державної підтримки можна особисто звернутися до центру зайнятості або подати заяву онлайн. Через портал "Дія" це робиться так:

Увійдіть до кабінету громадянина за допомогою BankID, електронного підпису або Дія.Підпису. Відкрийте розділ "Пенсії, пільги та допомога". Знайдіть послугу "Отримання статусу безробітного". Заповніть заяву та надішліть її на розгляд.

Подання заяви займає приблизно п'ять хвилин, а її опрацювання — до трьох робочих днів. Послуга безкоштовна.

Після отримання статусу безробітного людина може користуватися й іншими можливостями служби зайнятості. Це пошук вакансій, професійне навчання та перекваліфікація, які допомагають швидше знайти нову роботу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли безробітні можуть втратити державну допомогу. Про працевлаштування, додаткові доходи, переїзд та інші важливі зміни потрібно повідомити кар’єрного радника протягом трьох робочих днів. Якщо приховати такі обставини, виплати можуть припинити, а отримані гроші змусять повернути.

Також Новини.LIVE розповідали, як безробітним отримувати більше. Через "Армію відновлення" можна заробляти до 17 294 гривень на місяць. Також доступні гранти на власну справу та ваучери на навчання вартістю до 30 280 гривень.