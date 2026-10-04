Виплати безробітним у 2026 році: як збільшити суму допомоги

Гроші з карткою у руці. Фото: Новини.LIVE

Українці, які залишилися без роботи, можуть отримувати допомогу лише обмежений час. Максимальна сума у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць, а платять її до 90 днів. Однак через службу зайнятості є можливість отримувати більше грошей, а в окремих випадках — підвищити занадто низькі виплати з безробіття.

Про це розповідає Новини.LIVE.

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Як отримувати більше за 8 647 гривень

Один із варіантів — доєднатися до "Армії відновлення". Це суспільно корисні роботи, до яких служба зайнятості залучає людей, які поки не знайшли постійної роботи.

У 2026 році за таку роботу платять щонайменше 12 970,50 гривні на місяць, тобто півтори мінімальні зарплати. У прифронтових районах, а також для ветеранів сума може становити 17 294 гривні на місяць. Час такої роботи зараховується до страхового стажу.

Як підвищити занадто малу допомогу

Інша ситуація — коли людина має страховий стаж, але отримала лише мінімальну допомогу у 3 900 гривень. Таке може трапитися, коли під час оформлення через "Дію" у державних реєстрах бракує даних про стаж або зарплату.

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Якщо за останній рік є щонайменше сім місяців страхового стажу, варто звернутися до центру зайнятості та підтвердити відсутні дані. Для цього можуть знадобитися довідки про зарплату з попереднього місця роботи, трудова книжка або документи про освіту.

Після уточнення інформації допомогу можуть перерахувати з урахуванням попереднього офіційного заробітку. Верхня межа залишається 8 647 гривень на місяць.

Замість допомоги — гроші на власну справу

Ще один варіант для тих, хто готовий працювати на себе, — програма "Власна справа". На відкриття або розвиток бізнесу можна отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 гривень. Для ветеранів та їхнього подружжя передбачені гранти до 1 мільйона гривень.

Це кошти саме на бізнес. Одна з головних умов програми — створення одного або двох робочих місць залежно від суми та умов гранту.

Можна безкоштовно отримати нову професію

Служба зайнятості також видає ваучери на навчання. У 2026 році їхня вартість може сягати 30 280 гривень. За ці гроші можна здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Така можливість доступна, серед іншого, людям віком від 45 років, ВПО та ветеранам за встановленими для програми умовами.

Через що можна втратити виплати

Під час отримання допомоги потрібно вчасно підтримувати контакт із кар'єрним радником та приходити у призначені дні. Пропуск без поважної причини може вплинути на виплати.

Про працевлаштування, відкриття ФОП та інші зміни, які впливають на статус безробітного, також потрібно повідомляти службу зайнятості. Дані перевіряють через державні реєстри. Якщо людина отримувала допомогу без законних підстав, служба зайнятості змусить повернути ці кошти.

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