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Главная Экономика 8 647 гривен помощи — не предел: как безработным получать больше

8 647 гривен помощи — не предел: как безработным получать больше

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4 октября 2026 13:06
Выплаты безработным в 2026 году: как увеличить размер пособия
Деньги с карточкой в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, оставшиеся без работы, могут получать пособие лишь в течение ограниченного времени. Максимальная сумма в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц, а выплачивается она в течение 90 дней. Однако через службу занятости есть возможность получать больше денег, а в отдельных случаях — увеличить слишком низкие выплаты по безработице.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

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Как получать больше 8 647 гривен

Один из вариантов — присоединиться к "Армии восстановления". Это общественно полезные работы, к которым служба занятости привлекает людей, которые пока не нашли постоянную работу.

В 2026 году за такую работу платят не менее 12 970,50 гривен в месяц, то есть полторы минимальные зарплаты. В прифронтовых районах, а также для ветеранов сумма может составлять 17 294 гривны в месяц. Время такой работы засчитывается в страховой стаж.

Как увеличить слишком маленькое пособие

Другая ситуация — когда у человека есть страховой стаж, но он получил лишь минимальное пособие в размере 3 900 гривен. Такое может случиться, если при оформлении через "Дію" в государственных реестрах отсутствуют данные о стаже или зарплате.

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Если за последний год имеется не менее семи месяцев страхового стажа, стоит обратиться в центр занятости и подтвердить отсутствующие данные. Для этого могут понадобиться справки о зарплате с предыдущего места работы, трудовая книжка или документы об образовании.

После уточнения информации пособие могут пересчитать с учетом предыдущего официального заработка. Верхний предел остается на уровне 8 647 гривен в месяц.

Вместо пособия — деньги на собственное дело

Еще один вариант для тех, кто готов работать на себя, — программа "Собственное дело". На открытие или развитие бизнеса можно получить микрогрант от 50 000 до 250 000 гривен. Для ветеранов и их супругов предусмотрены гранты до 1 миллиона гривен.

Эти средства предназначены именно для бизнеса. Одно из главных условий программы — создание одного или двух рабочих мест в зависимости от суммы и условий гранта.

Можно бесплатно получить новую профессию

Служба занятости также выдает ваучеры на обучение. В 2026 году их стоимость может достигать 30 280 гривен. За эти деньги можно получить новую профессию или повысить квалификацию. Такая возможность доступна, в частности, людям в возрасте от 45 лет, ВПЛ и ветеранам в соответствии с установленными для программы условиями.

Из-за чего можно лишиться выплат

Во время получения пособия необходимо своевременно поддерживать контакт с карьерным консультантом и приходить в назначенные дни. Пропуск без уважительной причины может повлиять на выплаты.

О трудоустройстве, открытии ФЛП и других изменениях, влияющих на статус безработного, также необходимо сообщать в службу занятости. Данные проверяются через государственные реестры. Если человек получал пособие без законных оснований, служба занятости обяжет вернуть эти средства.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где украинки в декрете могут найти работу. Работодатели стали чаще предлагать таким кандидатам работу копирайтерами, комплектовщиками, охранниками, нянями и курьерами. Наиболее заметно выросло количество предложений в логистике, торговле и сфере продаж, а по отдельным должностям повысились и зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, в каких городах Польши украинцам легче найти работу. Самый низкий уровень безработицы среди крупных городов зафиксирован в Варшаве, а в десятку также вошли Познань, Катовице, Вроцлав, Краков и другие воеводские центры. 

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Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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