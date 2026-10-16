Виплати безробітним у 2026 році: за що можуть забрати допомогу

Чоловік у центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Українці, які залишилися без роботи, можуть отримувати виплати від держави. Але є суворі правила, порушення яких загрожує втратою грошей. А в деяких випадках ще й доведеться повертати те, що вже отримали. Відомо, коли безробітним можуть скасувати допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Донецький обласний центр зайнятості.

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Які зміни впливають на виплати

Якщо ви стоїте на обліку як безробітний, потрібно повідомляти свого кар'єрного радника про обставини, що можуть вплинути на ваш статус або право на виплати. На це дається три робочі дні.

Зокрема, повідомити службу зайнятості потрібно, якщо людина:

Знайшла роботу. Це стосується як постійного працевлаштування, так і тимчасового підробітку. Відкрила власну справу. Про початок підприємницької діяльності також потрібно повідомити. Отримала додатковий дохід. Йдеться про гроші, які можуть впливати на право отримувати допомогу. Змінила місце проживання. Наприклад, переїхала до іншого населеного пункту. Змінила особисті дані. Це може бути нове прізвище, паспортні дані, номер телефону чи електронна пошта. Вступила на навчання. Повідомляти потрібно про зарахування на денну або дуальну форму. Має проблеми зі здоров'ям. Це потрібно, якщо стан здоров'я впливає на можливість працювати або людина оформила лікарняний. Почала отримувати пенсію або вступила на військову службу.

Коли треба попередити про виїзд за кордон

Якщо людина перебуває на обліку в центрі зайнятості та планує виїхати за кордон, вона повинна попередити кар'єрного радника щонайменше за три робочі дні до поїздки. Також потрібно інформувати про зміну місця перебування, зокрема переїзд до іншого міста.

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Коли доведеться повернути отримані гроші

Якщо людина приховала обставини, які впливають на її право отримувати допомогу, це може вдарити по гаманцю. Служба зайнятості попередила про три можливі наслідки:

припинення виплат;

втрату статусу безробітного;

вимогу повернути кошти, отримані незаконно.

Особливо це стосується випадків, коли людина вже працевлаштувалася або почала займатися підприємництвом, а в цей час продовжує отримувати допомогу з безробіття.

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