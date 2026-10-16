Выплаты безработным в 2026 году: за что могут лишить пособия

Мужчина в центре занятости. Фото: УНИАН

Украинцы, оставшиеся без работы, могут получать выплаты от государства. Однако существуют строгие правила, нарушение которых грозит потерей денег. А в некоторых случаях придется еще и вернуть то, что уже получили. Известно, в каких случаях безработным могут отменить пособие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий областной центр занятости.

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Какие изменения влияют на выплаты

Если вы состоите на учете в качестве безработного, необходимо сообщать своему карьерному консультанту об обстоятельствах, которые могут повлиять на ваш статус или право на выплаты. На это отводится три рабочих дня.

В частности, необходимо уведомить службу занятости, если человек:

Нашел работу. Это касается как постоянного трудоустройства, так и временного подработки. Открыл собственное дело. О начале предпринимательской деятельности также необходимо сообщить. Получил дополнительный доход. Речь идет о деньгах, которые могут повлиять на право на получение пособия. Сменил место жительства. Например, переехал в другой населенный пункт. Изменил личные данные. Это может быть новая фамилия, паспортные данные, номер телефона или адрес электронной почты. Поступил на обучение. Сообщать нужно о зачислении на дневную или дуальную форму. Имеет проблемы со здоровьем. Это необходимо, если состояние здоровья влияет на возможность работать или человек оформил больничный. Начал получать пенсию или поступил на военную службу.

Когда нужно предупредить о выезде за границу

Если человек состоит на учете в центре занятости и планирует выехать за границу, он должен уведомить карьерного консультанта не позднее чем за три рабочих дня до поездки. Также необходимо сообщать об изменении места пребывания, в частности о переезде в другой город.

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Когда придется вернуть полученные деньги

Если человек скрыл обстоятельства, влияющие на его право на получение пособия, это может ударить по кошельку. Служба занятости предупредила о трех возможных последствиях:

прекращение выплат;

потерю статуса безработного;

требование вернуть средства, полученные незаконно.

Особенно это касается случаев, когда человек уже устроился на работу или начал заниматься предпринимательством, а в это время продолжает получать пособие по безработице.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам без работы увеличить доходы. Участники "Армии восстановления" могут получать не менее 12 970 гривен в месяц, а при отсутствии стажа или данных о зарплате можно попытаться пересчитать пособие по безработице. Также доступны гранты на открытие собственного дела и бесплатное обучение для получения новой профессии.

Также Новини.LIVE писали, какие вакансии работодатели чаще всего предлагают украинкам в декрете. За год количество предложений для копирайтеров выросло почти в пять раз, а для комплектовщиков — более чем в три раза. Больше всего новых возможностей появляется в торговле, логистике и доставке, поэтому желающим работать стоит обратить внимание на эти направления.