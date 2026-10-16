Выплаты безработным в 2026 году: за что могут лишить пособия

Выплаты по безработице могут забрать: за что отменят помощь
Украинцы, оставшиеся без работы, могут получать выплаты от государства. Однако существуют строгие правила, нарушение которых грозит потерей денег. А в некоторых случаях придется еще и вернуть то, что уже получили. Известно, в каких случаях безработным могут отменить пособие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий областной центр занятости.
Какие изменения влияют на выплаты
Если вы состоите на учете в качестве безработного, необходимо сообщать своему карьерному консультанту об обстоятельствах, которые могут повлиять на ваш статус или право на выплаты. На это отводится три рабочих дня.
В частности, необходимо уведомить службу занятости, если человек:
- Нашел работу. Это касается как постоянного трудоустройства, так и временного подработки.
- Открыл собственное дело. О начале предпринимательской деятельности также необходимо сообщить.
- Получил дополнительный доход. Речь идет о деньгах, которые могут повлиять на право на получение пособия.
- Сменил место жительства. Например, переехал в другой населенный пункт.
- Изменил личные данные. Это может быть новая фамилия, паспортные данные, номер телефона или адрес электронной почты.
- Поступил на обучение. Сообщать нужно о зачислении на дневную или дуальную форму.
- Имеет проблемы со здоровьем. Это необходимо, если состояние здоровья влияет на возможность работать или человек оформил больничный.
- Начал получать пенсию или поступил на военную службу.
Когда нужно предупредить о выезде за границу
Если человек состоит на учете в центре занятости и планирует выехать за границу, он должен уведомить карьерного консультанта не позднее чем за три рабочих дня до поездки. Также необходимо сообщать об изменении места пребывания, в частности о переезде в другой город.
Когда придется вернуть полученные деньги
Если человек скрыл обстоятельства, влияющие на его право на получение пособия, это может ударить по кошельку. Служба занятости предупредила о трех возможных последствиях:
- прекращение выплат;
- потерю статуса безработного;
- требование вернуть средства, полученные незаконно.
Особенно это касается случаев, когда человек уже устроился на работу или начал заниматься предпринимательством, а в это время продолжает получать пособие по безработице.
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