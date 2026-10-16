Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року малозабезпечені сім’ї в Україні зможуть отримувати державну соціальну допомогу або базову соціальну допомогу, якщо відповідають установленим вимогам. Суми виплат залежать від доходів, складу родини та обраної програми. Водночас перехід на нову модель підтримки може змінити розмір грошової підтримки.

Про це розповіли Факти ICTV, передають Новини.LIVE.

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Які види допомоги доступні малозабезпеченим сім’ям

В Україні передбачено два механізми державної підтримки родин із низькими доходами: стандартна державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і базова соціальна допомога (БСД).

Першу призначають відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" і постанови Кабінету Міністрів України № 250.

Другий механізм запровадили постановою уряду № 371. Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року, щоб об’єднати кілька видів соціальної підтримки в одну виплату, розмір якої залежить від складу родини та її доходів.

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Сім’я, яка вже отримує стандартну допомогу та відповідає умовам програми БСД, може подати заяву про намір перейти на новий механізм. Після розрахунку їй повідомлять можливий розмір виплати, щоб можна було оцінити доцільність переходу.

Важливо враховувати, що одночасно отримувати обидва види допомоги не можна.

Якщо родині призначають БСД, виплати, які вона замінює, припиняють. Тому перед переходом варто порівняти суми та умови обох програм.

Як розраховують базову соціальну допомогу в листопаді

Базова соціальна допомога не має однакового розміру для всіх сімей. У 2026 році під час її розрахунку застосовують базову величину 4 500 грн, а остаточна сума залежить від кількості членів родини, їхнього статусу та середньомісячного доходу.

За роз’ясненням Пенсійного фонду України, виплату визначають як різницю між розрахунковою сумою для всіх членів сім’ї та її середньомісячним доходом. Для цього враховують доходи за три місяці, що передують місяцю звернення.

Для розрахунку використовують такі величини:

4 500 грн — 100% базової величини для першого заявника;

4 500 грн — 100% для кожної дитини віком до 18 років;

4 500 грн — 100% для людини з інвалідністю I або II групи;

3 150 грн — 70% базової величини для кожного наступного члена сім’ї.

Наприклад, якщо в родині двоє дорослих і троє дітей, розрахункова сума становитиме 21 150 грн. Її визначають так: 4 500 грн для першого дорослого, 3 150 грн для другого та по 4 500 грн на кожну дитину.

Якщо середньомісячний дохід такої сім’ї становить 15 000 грн, розмір базової соціальної допомоги дорівнюватиме 6 150 грн.

Отже, що вищий дохід родини, то меншою може бути виплата. Якщо розрахункова сума не перевищує врахованого доходу, підстав для виплати в такому розмірі не виникає.

Скільки становить стандартна допомога малозабезпеченим сім’ям

Для державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям передбачено інший порядок розрахунку. Суму визначають як різницю між установленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для конкретної родини та її середньомісячним сукупним доходом.

Стаття 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" передбачає такі показники для розрахунку:

1 996,80 грн — для працездатної особи, що відповідає 60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2 595 грн — для особи, яка втратила працездатність, та людини з інвалідністю, тобто 100% відповідного прожиткового мінімуму;

145% прожиткового мінімуму відповідного віку — для дітей.

Для дітей установлені такі розрахункові суми:

до 6 років — 4 084,65 грн;

від 6 до 18 років — 5 092,40 грн;

від 18 до 23 років, якщо людина навчається за денною або дуальною формою, — 4 825,60 грн.

Ці показники не означають, що кожен член сім’ї автоматично отримує зазначену суму. Вони потрібні для визначення загального розрахункового рівня забезпечення родини. Фактичний розмір допомоги залежить від її сукупного доходу та інших установлених умов.

За яких умов можуть відмовити в допомозі

Право на державну соціальну допомогу залежить не лише від доходів, а й від зайнятості працездатних членів сім’ї та майнового стану домогосподарства.

За роз’ясненнями Пенсійного фонду України, однією з підстав для відмови може бути ситуація, коли працездатний член сім’ї віком від 18 років сумарно понад три місяці протягом періоду врахування доходів не працював, не перебував на обліку в центрі зайнятості та за нього не сплачували єдиний соціальний внесок у необхідному розмірі.

Водночас передбачені винятки. Вони можуть стосуватися, зокрема, догляду за малолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю та особами віком від 80 років. Окремі правила діють для сімей із територій бойових дій і громад, де діти не мають належного доступу до освіти.

На призначення виплат також може вплинути майновий стан родини. Серед основних обмежень:

протягом 12 місяців перед зверненням член сім’ї здійснив покупку або іншу операцію на суму понад 50 тис. грн;

загальна сума коштів на депозитах і банківських рахунках членів сім’ї перевищує 100 тис. грн або на таку суму придбано облігації внутрішньої державної позики;

сім’я має другу квартиру чи будинок, якщо на неї не поширюються передбачені законодавством винятки;

у власності родини є більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менш як 15 років.

Для цих обмежень також існують винятки. Тому рішення ухвалюють з урахуванням конкретних обставин, складу сім’ї, наявного майна та вимог законодавства.

Як оформити допомогу в листопаді 2026 року

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснює Пенсійний фонд України. Подати документи можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через орган місцевого самоврядування;

поштою;

онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду або "Дію", якщо відповідна послуга доступна.

Для оформлення стандартної допомоги потрібно подати заяву та декларацію про доходи й майновий стан. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи, наприклад підтвердження доходів або навчання дітей.

Якщо необхідні відомості вже є в державних реєстрах, повторно подавати відповідні документи не потрібно.

Рішення про призначення допомоги ухвалюють не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх необхідних документів і відомостей.

Базову соціальну допомогу можна оформити через "Дію" або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перед поданням заяви варто з’ясувати, чи відповідає родина умовам програми, та порівняти очікувану суму з тією, яку вона отримує зараз.

Які зміни передбачає нова модель соціальної підтримки

13 жовтня 2026 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 15094, спрямований на запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій населення. За відповідну ініціативу проголосували 247 народних депутатів.

Нова модель передбачає об’єднання кількох видів державної підтримки в одну виплату. Зокрема, йдеться про допомогу:

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям на дітей;

на дітей із багатодітних сімей;

на дітей, батьки яких не сплачують аліменти або не мають змоги їх утримувати;

людям, які не мають права на пенсію;

людям з інвалідністю.

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним доходом домогосподарства.

Базову величину встановлюватимуть законом про Державний бюджет на відповідний рік. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу, визначений станом на 1 січня цього року.

Для оформлення виплати сім’ї потрібно буде подати заяву та відомості про склад домогосподарства й доходи. В окремих випадках передбачено оцінювання матеріального становища. Допомогу призначатимуть на визначений строк, а рішення про відмову можна буде оскаржити.

Також законопроєкт передбачає соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для цього сторони зможуть укладати соціальний договір, у якому визначатимуть взаємні зобов’язання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що базову соціальну допомогу враховуватимуть у доходах сім’ї при призначенні субсидії. Проте це не означає автоматичну відмову у наданні пільги. Рішення залежить від сукупного доходу домогосподарства та інших умов призначення державної підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що для дітей з інвалідністю запрацює нова система підтримки. Вона передбачає гарантовану базову допомогу та окрему надбавку на догляд. Окремо зміни передбачають можливість фінансування необхідних соціальних послуг.