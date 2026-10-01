Суми виплат дітям з інвалідністю у 2027 році: що зміниться

Діти. Фото: УНІАН

З 1 січня 2027 року для родини, де є діти з інвалідністю, має запрацювати нова модель державної підтримки. Йдеться не лише про збільшення грошових виплат. Закон передбачає також соціальні послуги, допомогу батькам та розвиток відповідної інфраструктури. У результаті максимальна вартість комплексної підтримки для окремих родин може сягати 71 тисяча гривень на місяць.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, передають Новини.LIVE.

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Що змінює новий закон

Закон №4955-IX уже підписаний Президентом, а основні положення мають запрацювати з початку 2027 року. Як пояснили у пресслужбі, документ суттєво змінився порівняно з початковою версією. Спочатку його основною метою було збільшення виплат родинам, де є людина з інвалідністю з дитинства. У результаті підхід вирішили розширити.

Тепер державна підтримка має складатися з трьох основних компонентів:

грошей;

соціальних послу;

інфраструктури.

Які виплати передбачені для дітей і дорослих

Нова система передбачає гарантовану базову допомогу та окрему надбавку на догляд.

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За базової величини 4 000 грн суми виглядатимуть так:

діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років — 8 000 грн базової допомоги плюс 8 000 грн надбавки на догляд. Тобто від 16 000 грн на місяць;

інші діти з інвалідністю до 18 років, якщо підтверджено потребу в догляді, — 8 000 грн базової допомоги та 4 000 грн надбавки, разом від 12 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства I групи, підгрупа А — 8 000 грн базової допомоги та 8 000 грн на догляд, разом від 16 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства I групи, підгрупа Б — 8 000 грн базової допомоги плюс 4000 грн на догляд, разом від 12 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства II групи — 4 000 грн базової допомоги. Для одинокої людини з офіційно підтвердженою потребою у постійному догляді передбачена ще надбавка 3 000 грн, тобто загалом від 7 000 грн;

особи з інвалідністю з дитинства III групи — 3 000 грн базової допомоги. За таких самих умов щодо постійного догляду надбавка становитиме 3 000 грн, а загальна сума — від 6 000 грн.

Звідки береться сума до 71 тисячі гривень

Окремо у новій системі передбачена можливість фінансування необхідних соціальних послуг. Тому цифра до 71 000 грн не означає, що кожна родина отримуватиме саме таку суму на банківський рахунок.

До загальної вартості підтримки входитимуть дві складові:

Безпосередньо грошові виплати. Вартість послуг, які держава оплачуватиме для конкретної родини.

Наприклад, людині з тяжкою інвалідністю можуть знадобитися професійний догляд, реабілітація, допомога спеціалістів, супровід або денний догляд. У такому разі держава фінансуватиме відповідні послуги через комунальних чи приватних надавачів.

Тому максимальна оцінка у 71 000 грн — це грошовий еквівалент усього пакета підтримки. Безпосередньо на рахунок родини надходитимуть саме передбачені законом базова допомога та надбавки на догляд.

Послуга раннього втручання

Однією з новацій стане комбінована соціальна послуга раннього втручання. Вона розрахована на сім'ї з дітьми від народження до чотирьох років, у яких є порушення розвитку або ризик їх виникнення. Ідея полягає в тому, щоб не чекати, поки проблема стане очевидною або призведе до значних наслідків. Фахівці мають якомога раніше виявляти порушення та допомагати дитині й батькам.

За словами пресслужби, раннє втручання може дозволити мінімізувати наслідки порушень розвитку, а в окремих випадках — запобігти виникненню інвалідності.

Родину супроводжуватиме ціла команда фахівців

Для роботи з сім'єю передбачена участь соціального менеджера та мультидисциплінарної команди. Разом із батьками вони мають формувати план підтримки дитини та родини. Його завдання — об'єднати медичну, соціальну та освітню допомогу, щоб батькам не доводилося самостійно шукати окремих спеціалістів у різних системах.

План враховуватиме не лише потреби дитини. Батьки також зможуть отримувати консультації та навчання щодо догляду, розвитку, соціалізації, гігієни, пересування, комунікації та використання допоміжних засобів.

Які соціальні послуги фінансуватиме держава

Закон визначає три базові соціальні послуги:

Супровід під час інклюзивного навчання. Комплексний розвиток та догляд за дітьми з інвалідністю. Тимчасовий відпочинок для батьків або інших людей, які доглядають за дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю чи важкохворими дітьми.

Починаючи з 1 січня 2027 року, фінансування цих трьох послуг протягом перших п'яти років здійснюватиметься з державного бюджету.

Батьки зможуть отримати два тижні відпочинку

Окремо передбачена послуга тимчасового відпочинку для людей, які постійно доглядають за дитиною з інвалідністю. Батьки або інші особи, які здійснюють такий догляд, зможуть раз на рік отримувати до двох тижнів відпочинку. На цей період дитину має взяти під опіку відповідний надавач соціальної послуги. Для роботи цієї системи потрібні підготовлені фахівці, безпечні місця перебування дітей та механізми контролю якості послуг.

Що буде з виплатами для дітей в інтернатах

Окремі положення закону стосуються дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні або виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу чи сім'ях патронатних вихователів.

Для дітей з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні в спецзакладах, допомогу виплачуватимуть у повному розмірі на їхні особисті рахунки.

10% спрямовуватимуть на поточний рахунок для особистих потреб дитини, а 90% — на вкладний або депозитний рахунок. Після досягнення 14 років дитина з інвалідністю зможе самостійно розпоряджатися коштами на поточному рахунку. Для дітей молодшого віку порядок використання коштів визначатиме Кабінет Міністрів.

Якщо після 14 років дитина вступить до закладу професійної, фахової передвищої або вищої освіти та проживатиме поза закладом, де перебувала на повному державному утриманні, кошти розподілятимуться порівну: 50% на поточний та 50% на вкладний рахунок.

Допомога буде не лише медичною

Передбачена законом система соціальних послуг не обмежуватиметься реабілітацією.

До неї можуть входити:

догляд;

допомога по господарству;

супровід під час навчання;

підтримка батьків;

абілітація.

Остання передбачає допомогу дитині в опануванні навичок, необхідних для повсякденного життя та максимально можливої самостійності. Йдеться, зокрема, про харчування, гігієну, пересування, комунікацію та орієнтування у просторі.

Соціальна допомога також може стосуватися побутових потреб родини. Наприклад, якщо обоє батьків мають інвалідність і виховують дитину з інвалідністю, сім'ї може знадобитися допомога у веденні домашнього господарства.

З чим ще варто ознайомитись

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