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Главная Экономика Для детей с инвалидностью заработает новая система поддержки: что изменится

Для детей с инвалидностью заработает новая система поддержки: что изменится

Ua ru
1 октября 2026 14:10
Размеры выплат детям с инвалидностью в 2027 году: что изменится
Дети. Фото: УНИАН

С 1 января 2027 года для семей, в которых есть дети с инвалидностью, должна начать действовать новая модель государственной поддержки. Речь идет не только об увеличении денежных выплат. Закон предусматривает также социальные услуги, помощь родителям и развитие соответствующей инфраструктуры. В результате максимальная стоимость комплексной поддержки для отдельных семей может достигать 71 тысячи гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, передают Новини.LIVE.

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Что меняет новый закон

Закон № 4955-IX уже подписан Президентом, а основные положения должны вступить в силу с начала 2027 года. Как пояснили в пресс-службе, документ существенно изменился по сравнению с первоначальной версией. Изначально его основной целью было увеличение выплат семьям, в которых есть человек с инвалидностью с детства. В результате подход решили расширить.

Теперь государственная поддержка должна состоять из трех основных компонентов:

  • денежных средств;
  • социальных услуг;
  • инфраструктуры.

Какие выплаты предусмотрены для детей и взрослых

Новая система предусматривает гарантированное базовое пособие и отдельную надбавку на уход.

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При базовой величине 4 000 грн суммы будут выглядеть следующим образом:

  • дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет — 8 000 грн базового пособия плюс 8 000 грн надбавки на уход. То есть от 16 000 грн в месяц;
  • другие дети с инвалидностью до 18 лет, если подтверждена потребность в уходе, — 8 000 грн базового пособия и 4 000 грн надбавки, в сумме от 12 000 грн;
  • лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа А — 8 000 грн базовой помощи и 8 000 грн на уход, в сумме от 16 000 грн;
  • лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа Б — 8 000 грн базового пособия плюс 4 000 грн на уход, в сумме от 12 000 грн;
  • лица с инвалидностью с детства II группы — 4 000 грн базовой помощи. Для одинокого человека с официально подтвержденной потребностью в постоянном уходе предусмотрена еще надбавка в размере 3 000 грн, то есть в общей сложности от 7 000 грн;
  • лица с инвалидностью с детства III группы — 3 000 грн базового пособия. При тех же условиях, касающихся постоянного ухода, надбавка составит 3 000 грн, а общая сумма — от 6 000 грн.

Откуда берется сумма до 71 тысячи гривен

Отдельно в новой системе предусмотрена возможность финансирования необходимых социальных услуг. Поэтому цифра до 71 000 грн не означает, что каждая семья будет получать именно такую сумму на банковский счет.

В общую стоимость поддержки будут входить две составляющие:

  1. Непосредственно денежные выплаты.
  2. Стоимость услуг, которые государство будет оплачивать для конкретной семьи.

Например, человеку с тяжкой инвалидностью могут понадобиться профессиональный уход, реабилитация, помощь специалистов, сопровождение или дневной уход. В таком случае государство будет финансировать соответствующие услуги через коммунальных или частных поставщиков.

Поэтому максимальная оценка в 71 000 грн — это денежный эквивалент всего пакета поддержки. Непосредственно на счет семьи будут поступать именно предусмотренные законом базовое пособие и надбавки на уход.

Услуга раннего вмешательства

Одной из нововведений станет комбинированная социальная услуга раннего вмешательства. Она рассчитана на семьи с детьми от рождения до четырех лет, у которых имеются нарушения развития или риск их возникновения. Идея заключается в том, чтобы не ждать, пока проблема станет очевидной или приведет к серьезным последствиям. Специалисты должны как можно раньше выявлять нарушения и помогать ребенку и родителям.

По словам пресс-службы, раннее вмешательство может позволить минимизировать последствия нарушений развития, а в отдельных случаях — предотвратить возникновение инвалидности.

Семью будет сопровождать целая команда специалистов

Для работы с семьей предусмотрено участие социального менеджера и мультидисциплинарной команды. Вместе с родителями они должны разработать план поддержки ребенка и семьи. Его задача — объединить медицинскую, социальную и образовательную помощь, чтобы родителям не приходилось самостоятельно искать отдельных специалистов в разных системах.

План будет учитывать не только потребности ребенка. Родители также смогут получать консультации и обучение по уходу, развитию, социализации, гигиене, передвижению, коммуникации и использованию вспомогательных средств.

Какие социальные услуги будет финансировать государство

Закон определяет три базовые социальные услуги:

  1. Сопровождение в процессе инклюзивного обучения.
  2. Комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью.
  3. Временный отдых для родителей или других лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью или тяжелобольными детьми.

Начиная с 1 января 2027 года, финансирование этих трех услуг в течение первых пяти лет будет осуществляться из государственного бюджета.

Родители смогут получить две недели отдыха

Отдельно предусмотрена услуга временного отдыха для людей, постоянно ухаживающих за ребенком с инвалидностью. Родители или другие лица, осуществляющие такой уход, смогут раз в год получать до двух недель отдыха. На этот период ребенка должен взять под опеку соответствующий поставщик социальной услуги. Для работы этой системы нужны подготовленные специалисты, безопасные места пребывания детей и механизмы контроля качества услуг.

Что будет с выплатами для детей в интернатах

Отдельные положения закона касаются детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства, которые находятся на полном государственном содержании или воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа или семьях патронатных воспитателей.

Детям с инвалидностью, находящимся на полном государственном содержании в специальных учреждениях, помощь будет выплачиваться в полном размере на их личные счета.

10% будут направляться на текущий счет для личных нужд ребенка, а 90% — на вкладной или депозитный счет. По достижении 14 лет ребенок с инвалидностью сможет самостоятельно распоряжаться средствами на текущем счете. Для детей младшего возраста порядок использования средств будет определять Кабинет Министров.

Если после 14 лет ребенок поступит в учреждение профессионального, предвысшего или высшего образования и будет проживать вне учреждения, где находился на полном государственном содержании, средства будут распределяться поровну: 50 % на текущий и 50 % на вкладовой счет.

Помощь будет не только медицинской

Предусмотренная законом система социальных услуг не будет ограничиваться реабилитацией.

В нее могут входить:

  • уход;
  • помощь по хозяйству;
  • сопровождение во время обучения;
  • поддержка родителей;
  • абилитация.

Последнее предполагает помощь ребенку в освоении навыков, необходимых для повседневной жизни и максимально возможной самостоятельности. Речь идет, в частности, о питании, гигиене, передвижении, коммуникации и ориентации в пространстве.

Социальная помощь также может касаться бытовых нужд семьи. Например, если оба родителя имеют инвалидность и воспитывают ребенка с инвалидностью, семье может понадобиться помощь в ведении домашнего хозяйства.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие суммы пенсий получат люди с инвалидностью уже с октября. Размеры зависят от причины утраты трудоспособности. Поэтому финансовое обеспечение людей с инвалидностью может существенно различаться.

Также Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на повышенную пенсию. Некоторые украинцы могут рассчитывать на повышенные выплаты от Пенсионного фонда по состоянию на 2026 год. Речь идет о лицах с инвалидностью, увечье или заболевание которых возникло в результате Чернобыльской катастрофы.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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